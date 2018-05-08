به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نمایشگاه «نهر و نهال» اولین نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان حاشیهنشین ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
فصل اول این نمایشگاه که جمعه ۲۱ اردیبهشت در نگارخانه پاییز خانه هنرمندان ایران افتتاح میشود به کورههای آجرپزخانه محمودآباد تهران اختصاص دارد.
کورههای آجرپزخانه محمودآباد در جنوب شرق تهران در مسیر جاده تهران مشهد و پشت خاور شهر واقع شده است. محمودآباد نام روستایی بوده در آن منطقه که با بناشدن کورههای آجرپزی در مرکزیت و اطراف آن به کلی بافت روستایی خودش را از دست داده است. قدمت کورههای ستون آجری این منطقه به دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی بر میگردد. در حال حاضر حدود ۲۰۰ خانواده ایرانی (عموما مهاجرانی از خراسان و تربت جام) و افغانستانی ساکن این کورهها هستند. تعداد محدودی از آنها در کورههایی که در آن منطقه فعال هستند کار میکنند و مابقی کورهها را به عنوان محل زندگی انتخاب کردهاند و محل کارشان بیرون کورهها و مناطق اطراف است.
نمایشگاه «نهر و نهال» جمعه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۷ در نگارخانه پاییز خانه هنرمندان ایران افتتاح میشود و تا ۳۱ اردیبهشت میزبان علاقهمندان است.
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