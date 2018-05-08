عرضه ترجمه «راز آن اتاق» در نمایشگاه کتاب

مائده مرتضوی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ترجمه جدید خود گفت: به تازگی ترجمه کتاب «راز آن اتاق» از یوناس کارلسون با ترجمه ام توسط انتشارات کتاب سده به چاپ رسیده و در نمایشگاه عرضه شده است. نام اصلی این کتاب «اتاق» است و اولین رمان این نویسنده و بازیگر سوئدی است.

وی افزود: کارلسون با این کتاب در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی به شهرت رسید. «صورت‌حساب» رمان دیگری از این نویسنده است که پیش از این کتاب، آن را ترجمه کردم و پس از آن بود که به پیشنهاد ناشر اثر تصمیم گرفتیم که اولین رمان نویسنده را هم ترجمه کنم. نکته جالبی که در این دو اثر و به طور کلی رمان‌های کارلسون وجود دارد، شخصیت‌پردازی این نویسنده است. کارلسون از ذکر هیچ جزئیاتی نمی‌گذرد و حتی برای شخصیت پردازی یک کاراکتر به لکه روی لباس او نیز توجه می کند. به نظرم رمان‌های این نویسنده سرشار از توصیفاتی است که هر روز با آن درگیر هستیم اما کمتر به آن‌ها توجه کرده‌ایم.

این مترجم در ادامه گفت: داستان رمان «راز آن اتاق» در یک محیط اداری می گذرد. یک اداره قانون‌مند که با ورود یک تازه وارد دستخوش بی نظمی و ماجراهای جالبی می‌شود. کاراکتر اصلی رمان همان راوی ماجراست و خواننده را از همان صفحه اول در جریان ماجرای اصلی این رمان قرار می‌دهد. از جذابیت‌های دیگر این رمان که در «صورت‌حساب» هم وجود داشت،‌ همذات پنداری مخاطب با کاراکترهای اصلی رمان است. کاراکترهایی که ملیت متفاوتی دارند اما دغدغه‌هایشان همان دغدغه‌های یک انسان تنها در دنیای مدرن امروزی است.

مرتضوی گفت: فضای این اثر کاملا شهری و مانند «صورت حساب»، در برگیرنده یک اتفاق فانتزی است. ویژگی اصلی این نویسنده، به تصویر کشیدن زندگی مدرن و پیامدهایش به علاوه پرداخت روانکاوانه شخصیت ها و جذابیت های فانتزی است. این کتاب طی همین روزهای گذشته با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۹ هزار تومان چاپ شده است.