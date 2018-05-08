خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - هومن ناظمی: چندین سال است عملیات ساخت‌وساز سالن شش‌هزارنفری کرج آغازشده است اما به‌رغم همه تلاش‌ها زمان بهره‌برداری از این سالن ورزشی به‌عنوان یک داستان دنباله‌دار از سوی مسئولان مختلف استانی و کشوری همچنان در حال تمدید شدن است.

کلنگ احداث سالن سرپوشیده شش‌هزارنفری کرج اوایل سال ۹۰ زمین زده شد و قرار بود از محل اعتبارات ملی و ظرف سه سال به بهره‌برداری برسد که امروز به‌رغم گذشت حدود شش سال از این موضوع، تاریخ‌های زیادی برای بهره‌برداری این پروژه اعلام‌شده است.

مهدی محبی رئیس اداره ورزش و جوانان غرب شهرستان کرج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در چند هفته اخیر جلسات فراوانی را با مدیرکل ورزش و جوانان و مدیر ورزشگاه انقلاب برگزار کردیم و خوشبختانه تصمیم‌گیری‌های خوبی برای پیشرفت ساخت این مجموعه گرفته‌شده است، امیدوارم با حمایت استانداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این پروژه ملی هر چه زودتر به بهره‌برداری برسد.

سرانه‌های ورزشی البرز پایین و علاقه ورزشکاران این استان برای حضور در میدان‌ها کشوری و جهانی بالا است وی ادامه داد: مهم‌ترین مشکل کمبود منابع مالی است که خوشبختانه قول‌های داده‌شده که با تزریق این بودجه ادامه ساخت سریع‌تر انجام خواهد شد.

محبی در ادامه گفت: سرانه‌های ورزشی استان البرز پایین و علاقه ورزشکاران این استان برای حضور در میدان‌ها کشوری و جهانی بالا است. حالا باید امیدوار بود با تأمین اعتبار، در این سالن به روی ورزشکاران استان باز شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان غرب شهرستان کرج گفت: در چند هفته گذشته تعامل خوبی میان اداره کل ورزش و جوانان، شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی کشور و استاندار البرز برقرارشده است، قول می‌دهیم در دهه مبارک فجر این پروژه به بهره‌برداری برسد.

محبی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین و بارزترین مشکلات ورزش استان البرز، بحث سرانه ورزشی استان است .متأسفانه استان البرز ازلحاظ سرانه ورزشی و زیرساخت‌ها در پایین‌ترین رتبه کشور قرارگرفته که البته این مشکل از دیرباز وجود داشته است.

وی همچنین گفت: با افتتاح سالن شش‌هزارنفری کرج می‌توانیم میزبان رقابت‌های بزرگ جهانی و کشوری باشیم و از مسابقات و رویدادهای مهم جهانی، آسیایی و بین‌المللی میزبانی کنیم همچنین می‌توانیم برای توسعه و پیشرفت ورزش استان البرز گام‌های بزرگی برداریم.