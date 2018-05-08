سامانه بارشی تا فردا در آسمان استان ایلام فعال است

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ورود سامانه بارشی که از دیروز وارد استان شده است، بارندگی ها صبح امروز در ایلام و برخی مناطق استان آغاز شده است.

وی افزود: همچنین با فعال شدن موج بارشی از بامداد امروز رگبار باران در اکثر مناطق استان گزارش شده است و به تدریج طی امروز تمام استان را دربرمی گیرد.

میهن پرست در ادامه گفت: فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر وقت فردا ادامه دارد هر چند که اوج بارش ها طی امروز است ولی تا اواخر وقت فردا نیز در سطح استان مستقر است.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام تصریح کرد: برای روز پنجشنبه به صورت پراکنده در برخی مناطق استان این سامانه فعال می شود همچنین تا اوایل هفته آینده به صورت متناوب در سطح استان بارندگی به صورت رگبار و رعد و برق پیش بینی می کنیم.