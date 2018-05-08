تیزر نمایش «آنتی گون» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی راضی نویسنده، طراح و کارگردان «آنتی گون»، این اثر را با نگاهی آزاد به نمایشنامه «آنتیگون» اثر ژان آنوی نوشته است و از ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت آن را در قالب اجرای عمومی به صحنه برده است.

در نمایش «آنتی گون» صابر ابر، نوال شریفی و ناتالی متی بازیگر فرانسوی به ایفای نقش می پردازند.

عوامل این اثر نمایشی عبارتند از:

مجری طرح: نورالدین حیدری ماهر، طراح نور: صبا کسمایی، طراح صدا: صفا کامدیده، طراح ویدیو: رضا وجدانی، دستیار کارگردان: محمدرضا آل طاها، عکاس: علی شیلاندری و گرافیست: سیامک پورجبار.