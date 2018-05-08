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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷

تیزر نمایش «آنتی گون» منتشر شد

تیزر نمایش «آنتی گون» منتشر شد

تیزر نمایش «آنتی گون» به کارگردانی علی راضی که اجرای عمومی خود را از روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر شروع کرده است، منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، علی راضی نویسنده، طراح و کارگردان «آنتی گون»، این اثر را با نگاهی آزاد به نمایشنامه «آنتیگون» اثر ژان آنوی نوشته است و از ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت آن را در قالب اجرای عمومی به صحنه برده است.

در نمایش «آنتی گون» صابر ابر، نوال شریفی و ناتالی متی بازیگر فرانسوی به ایفای نقش می پردازند.

عوامل این اثر نمایشی عبارتند از:

مجری طرح: نورالدین حیدری ماهر، طراح نور: صبا کسمایی، طراح صدا: صفا کامدیده، طراح ویدیو: رضا وجدانی، دستیار کارگردان: محمدرضا آل طاها، عکاس: علی شیلاندری و گرافیست: سیامک پورجبار.

کد مطلب 4290961

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