اعتراض به حذف خدمت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه سرگشاده دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آمده است:

ریاست محترم جمهور

جناب آقای دکتر حسن روحانی

سلام علیکم

این روزها که عرصه های نبرد مرزهای زمینی را در نوردیده، آموزش پای در فضای مجازی گذاشته و در هر خانه و هر اتاق آثار این مبارزه آشکار است؛ خالی کردن انبار مهمات و عرصه تعلیم و تربیت از نیروهای متعهد، کارآزموده و باانگیزه تیر خلاصی است بر پیکر نیمه جان فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی؛ فرهنگ و تمدنی که همواره از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر احیای آن تاکید شده است.

در بعد جهانی، آموزش و پرورش در تمام کشورها جزء اولویت هاست چرا که مهم ترین زیر ساخت ملی را در دست دارد پس بالتبع نمی توان عنصر مهم و حیاتی پرورش را کنار گذاشت.

در این میان دانشگاه فرهنگیان به عنوان زیرمجموعه ای از حوزه تعلیم و تربیت رسمی، خانه و مسیری است که با اسلوب های ارزشی، نیروهایی را تحویل جامعه می دهد که علاوه بر آموزش تخصصی رشته های خاص، نسبت به شیوه درست در آموزش و پرورش، مسلط می شوند تا بتوانند تربیت را در قالبی درست و محتوایی غنی، به آینده سازان این مرز و بوم منتقل کنند.

این دانشگاه، قلب تپنده تحول بنیادین آموزش وپرورش و به تبع آن، مبدأ تحول فکری کشور، متولی اصلی پرورش نیروهای متخصص، متعهد و باانگیزه برای تعلیم و تربیت نسل آینده این مرز و بوم است. این دانشگاه نه یک دانشگاه ساده بلکه مجموعه ای از ارزنده ترین تجربیات آموزگاران سال های دور تا به امروز است که همگام با علوم روز جهان به دانشجومعلمان عرضه می شود. پس چگونه می شود از چنین گنجینه ای گذشت و برای تقویت آن تلاش نکرد ؟!

با این وجود، متأسفانه پیرو خبر تصویب کمیسیون اجتماعی دولت و همچنین در جای دیگر تصویب پیش نویس زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش سند تحول بنیادین، مبنی بر حذف تعهد خدمت دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، این نکته تداعی می گردد که با وجود عمق راهبردی این دانشگاه و تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب بر اهمیت خاص این دانشگاه و اینکه «این دانشگاه مهم ترین دانشگاه کشور است» و «در این دانشگاه شخصیت معلم ساخته می شود»، مسیر حذف یکباره دانشگاه، به پروسه ای تدریجی تبدیل شده است. در این صورت، چه تضمین دیگری برای امید بخشی به معلمان آینده و کیفیت بخشی به آموزش نیروهای آینده ساز وجود دارد؟!

لذا امضاء کنندگان این نامه خواستارند، ضمن آنکه این مصوبات خلاف، حذف شوند، رویکرد دولت از ضعیف کردن این دانشگاه، به تقویت و توسعه کمی و کیفی دانشگاه برگردد.

به امید روزی که برنامه ریزی و عملکرد مدیران و مسئولان، پیروی از توصیه های رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و همچنین قوانین مصرح بالادستی مانند سند تحول بنیادین و برنامه ششم توسعه، مبنی بر توجه به آموزش و پرورش بالاخص دانشگاه فرهنگیان، باشد.

در پایان برای تمامی خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی توفیقات روزافزون داریم.