به گزارش خبرگزاری مهر؛ برنامه «افق» ۱۵ اردیبهشت با حضور «حمید صابرفرزام»رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور از شبکه رادیویی قرآن پخش شد.

صابرفرزام با اشاره به اینکه این سازمان زیرمجموعه جهاد دانشگاهی است، گفت: در این سازمان هم فعالیت‌هایی ویژه دانشجویان و دانشگاهیان برپا می‌شود و هم از ظرفیت و توانایی دانشجویان و اساتید برای ارائه برخی از خدمات در حوزه قرآن به عموم جامعه استفاده می‌شود.

رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با بیان اینکه در این سازمان هفت مرکز تخصصی فعالیت می‌کند که هر کدام فعالیت‌های مختلفی دارند، خاطرنشان کرد: قدیمی‌ترین مرکز ما مرکز فعالیت‌های قرآنی دانشجویان است که متولی برنامه‌های مختلف دانشجویی است. برگزاری جشنواره‌های هنری و فرهنگی در حوزه قرآن، مسابقات قرآن دانشجویان و برنامه‌های آموزشی ویژه دانشجویان و استفاده از توان دانشجویان در بحث آموزش قرآن و ریشه‌کنی بی‌سوادی قرآنی در سطح جامعه مثل طرح دانشجومعلم قرآن در این مرکز صورت می‌گیرد.

صابرفرزام با بیان اینکه برپایی مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان جز برنامه‌های این مرکز است، اظهار کرد: مرکز دیگر خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) است که پانزدهمین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشته است. مرکز دیگر، مرکز رشد فناوری‌ها و هنر قرآنی است که با موضوع بحث کارآفرینی و حمایت از ایده‌ها و تولید محصولات مختلف در حوزه قرآنی تشکیل شده و استارتاپ‌ها و رویدادهای مختلفی را برگزار می‌کند.

رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با بیان اینکه مرکز دیگر، پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن است، تصریح کرد: این مرکز توسط اعضای هیات علمی در حال حاضر با چهار گروه علمی، تحقیقات مختلف کاربردی را در حوزه بین‌رشته‌ای انجام می‌دهد. گروه قرآن و سلامت، قرآن و مسائل اجتماعی، قرآن و تربیت و قرآن و روش‌شناختی مطالعات میان‌رشته‌ای از گروه‌های علمی این مرکز است.

وی با بیان اینکه مرکز تولیدات چندرسانه‌ای مبین که برنامه‌های صوتی و تصویری تولید می‌کند از مراکز دیگر سازمان است، تاکید کرد: مرکز آموزش‌های تخصصی حرفه‌محور که آموزش‌هایی که منجر به یک شغل مرتبط با قرآن می شود با ارائه مدارک رسمی آموزش می‌دهد.

صابرفرزام با اشاره به افتتاح اولین مرکز آموزش و مشاوره سبک زندگی قرآنی طی یکی دو هفته آینده ادامه داد: این مرکز با همکاری سازمان نظام‌روانشناسی تأسیس می‌شود و با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره خانواده و فرزندپروری با رویکرد دینی و قرآنی شروع به کار می‌کند.

رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور افزود: جهاد دانشگاهی در سال ۵۹ و به دلیل تعطیلی دانشگاه‌ها، وظیفه بازگشایی و اداره دانشگاه‌ها را به عنوان بازوی شورای انقلاب فرهنگی برعهده گرفت و می‌توان گفت که جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی، جز اولین کارهایش، بحث فعالیت‌های قرآنی بود و پایه جشنواره‌ها و کانون‌های آموزش قرآن در دانشگاه را بنا نهاد.

وی با بیان اینکه تا الان بزرگ‌ترین مجموعه فرهنگی جهاد دانشگاهی، سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور است، گفت: این سازمان در حوزه کارهای تخصصی فعالیت می‌کند البته باور به قرآن و برنامه‌های قرآنی در تمام قسمت‌های جهاد دانشگاهی ساری و جاری است از پژوهشگاه رویان تا پژوهشکده نفت و ... قرآن، جز جدانشدنی برنامه‌هایشان است؛ برنامه‌های مختلفی که به صورت تخصصی خدمات مختلف قرآنی را به دانشجویان و عموم جامعه ارائه می‌دهند.

صابرفرزام با بیان اینکه برنامه‌های هنری مختلفی در حوزه قرآن در جهاد دانشگاهی برگزار شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون جشنواره‌های فضاسازی سوره‌های قرآن، هنرهای تجسمی، جشنواره خط، برگزاری تاتر و فیلم‌نامه‌نویسی با موضوع قرآن برگزار شده است، البته این در حالی است که بخش هنری فرصت بیشتر و سرمایه‌گذاری می‌خواهد؛ نکته مهم این است که در بخش حامیان مشکل داریم و حمایت از این بخش کم شده است.

رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با بیان اینکه در بخش مسابقات شاید بعد از سازمان اوقاف و امور خیریه ما نهادی به اندازه جهاد دانشگاهی نداشته باشیم که سابقه در برگزاری مسابقات داشته باشد، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی از سال ۶۲ با پایه‌گذاری مسابقات قرآن دانشجویان فعالیت خود را شروع کرد و ۲۵ دوره را با موفقیت برگزار کرد. تقریباً کسانی که از دوره اول مسابقات را شروع کردند تا همین الان همه آنها در مجموعه حضور دارند و این تجربه انباشته شده و یک توان تخصصی و تجربی خوبی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان از سال ۸۵ پایه‌گذاری شد، تصریح کرد: از اول همه بنا بود مسابقات دوسالانه برگزار شود و در طول ۱۲ سال گذشته شش مسابقه برپا شد، اما یک فاصله بین دوره ۵ و ۶ به وجود آمد و یک سال اضافه شد که دو دلیل عمده داشت یکی اینکه بحث مالی بود که این مسابقات هیچ نوع ردیف بودجه و برنامه مصوبی را از هیچ کجا ندارد و ما هر دوره باید دنبال حامیان مالی بگردیم.

صابرفرزام ادامه داد: دلیل دیگر اینکه ما بعد از اینکه در دوره پنجم احساس کردیم مسابقات در شکل سنتی با وجود سرمایه‌گذاری و تلاش، شاید میزان بهره‌برداری که انتظار می‌رود، نداشته باشد و پس از پایان دوره پنجم با مشورت‌های مختلف تصمیم بر این شد تا دوره ششم را در یک قالب جدید برگزار کنیم تا بتوانیم انتقادهایی که بر شیوه سنتی وارد بود، مرتفع سازیم.

رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور افزود: یکی از آن قالب‌ها این بود که مسابقات را ببریم خارج از کشور برگزار کنیم و تلاش کردیم با چند کشور رایزنی داشته باشیم، اما به دلایل سیاسی موفق نشدیم و اینکه جلسات مختلف کارشناسی نیز در داخل کشور طول کشید. البته زمان اغاز ششمین دوره مسابقات، صرفاً هفته گذشته نبود؛ بلکه برگزاری مسابقات از آذرماه سال ۹۶ کلید خورد و مرحله نهایی هفته گذشته برگزار شد.

وی با اشاره به نحوه دعوت متسابقین گفت: در شیوه قبلی، وقتی می‌خواستیم نماینده‌ای از کشوری دعوت کنیم اول به سفارت، رایزنی‌ها و اوقاف آن کشور مراجعه می‌کردیم و تقاضا می‌کردیم یک نفر را به ما معرفی کنند. اشکالی که بر این روند وارد بود، این بود که افراد خیلی قوی و مناسب شناسایی نمی‌شدند، اما در این دوره علاوه بر این روش‌ها با انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف در کشورها نامه‌نگاری کردیم تا افرادی که می‌شناسند به ما معرفی کنند، حتی با مساجد معروف شهرهای مختلف در دنیا نامه‌نگاری کردیم و تقاضا کردیم نماینده به ما معرفی کنند و سقف یک نفر را هم برداشتیم و خواستیم تا حتی چند نفر را هم به ما معرفی کنند.

صابرفرزام با بیان اینکه در این مرحله از ۷۵ کشور بیش از ۲۰۰ نفر در رشته‌های حفظ و قرائت معرفی شدند، خاطرنشان کرد: از بین ۲۳۰ نفر برای شناسایی بهتر، آزمون را به صورت مجازی برگزار کردیم و تقاضا کردیم در رشته قرائت یک فایلی را از فرازهایی که ما معرفی کرده بودیم ضبط کنند و بفرستند و در بخش حفظ، دوستان ما تلفنی زنگ می زدند و تلفنی آزمون ابتدایی را برگزار کردند.

رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با بیان اینکه مرحله مجازی از اوایل آذرماه شروع شد و تا اواسط دی برگزار شد، اظهار کرد: بنابر این از این تعداد ۷۳ نفر از ۶۰ کشور به مرحله دوم راه یافتند و با همکاری صدا و سیما برنامه تلویزیونی اسرا را تولید کردیم به این ترتیب که در حوزه تلاوت چند فراز مشخص شد که اعلام کردیم تا متسابقان، ضبط کنند و فایل‌ها را بفرستند و در حوزه حفظ با حضور استاد معتز آقایی در استودیو از طریق نرم افزار اسکایپ شرکت‌کننده‌ها به صورت آنلاین آزمون دادند.

وی با بیان اینکه در این مرحله توانستیم ۱۲ برنامه اسرا را تولید کنیم، تصریح کرد: در مرحله پایانی نیز ۴۴ نفر از ۳۵ کشور دعوت شدند و در مشهد مقدس حضور پیدا کنند.

صابرفرزام با بیان اینکه درصددیم از دور بعدی بخش بانوان را به مسابقات اضافه کنیم، تاکید کرد: امیدواریم همزمان با برنامه تلویزیونی در ادوار بعدی پخش رادیویی مسابقات را داشته باشیم.

رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با بیان اینکه سعی کردیم کیفی سازی را در این دوره مورد توجه قرار دهیم، گفت: با توجه به اینکه مسئولان برگزاری مسابقه کیفیت بهتر مسابقات را چه از لحاظ داوری تخصصی و جریان‌سازی قرآنی در سطح جامعه مورد توجه قرار داده بودند، لذا تصمیم گرفتیم مسابقه را در این شکل جدید در فضای کوچکتر و بدون حضور عموم برگزار کنیم، شاید شکل خام مسابقات برای استفاده مردمی جذاب نباشد اما با برنامه‌های مختلف پشت صحنه، نکات آموزشی و نقد و بررسی داورها به صحن اصلی رقابت‌ها افزوده می‌شود و به صورت یک برنامه تلویزیونی در وقت مناسب پخش می‌شود.

وی با اشاره به فضای تخصصی مسابقات خاطرنشان کرد: مردم ما باید برخی از اصطلاحات قرآنی را بشنوند و با تکرار اصطلاحات با آنها آشنا شوند، ما می‌خواهیم مسابقات حرفه‌ای برگزار کنیم که دارای نکات آموزشی برای مردم باشد.

صابرفرزام با بیان اینکه در این دوره هزینه‌ها کاهش پیدا کرد، اظهار کرد: اگر می‌خواستیم مسابقات را بین ۲۳۰ نفر برگزار کنیم، هزینه زیاد می‌شد، لذا هزینه‌ها در این مدل کاهش پیدا کرد و کیفیت بالا رفت.