صدور ۶۵ میلیون نسخه الکترونیکی دفترچه بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید تقی نوربخش در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور افزود: سازمان تامین اجتماعی این آمادگی را دارد در سه ماه نسخه الکترونیک را در مراکز درمانی طرف قرارداد در کل کشور پیاده سازی کند و به سایر سازمان های بیمه گر نیز کمک کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: هم اکنون در چهار استان صدور نسخه الکترونیکی در مراکز درمانی طرف قرارداد نیز در حال اجرا شدن است به طوری که در استان یزد تقریبا همه پزشکان بدون نسخه نویسی خدمات ارائه می کنند.

وی تاکید کرد: در زمینه سرویس های غیرحضوری، خدمات سازمان تأمین اجتماعی به خوبی توسعه یافته است و در سال ٩٧ تمامی نیز برای ارائه خدمات کوتاه مدت به صورت غیرحضوری برنامه ریزی شده است.

نوربخش با بیان اینکه تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که ٤٢ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می دهد، گفت: پنج میلیون و ٢٠٠ هزار نفر مستمری بگیر، تمام ابعاد زندگیشان توسط این سازمان تمشیت می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان این که این سازمان در سه عرصه خدمات بیمه، درمان و اقتصادی فعال است، گفت: این سازمان نقش اساسی در ایجاد فضای کسب و کار، رضایتمندی و یا عدم رضایتمندی جامعه و امنیت کشور را بر عهده دارد.

نوربخش به تاریخچه ٦٠ ساله سازمان تامین اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: مکانیزم بیمه ای این سازمان، مکانیزم بین نسلی است و این سازمان بیشترین حجم داده ها به صورت تاریخی نسبت به سایر دستگاه ها را در کشور داشته است.

وی ادامه داد: تا پایان سال ٩٦ بیش از ٥٠ میلیارد داده در این سازمان ثبت شده است. این داده ها باید حفظ شود، اولین دیتا سنتر در سال ٥٢ در این سازمان تشکیل شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: در سال های ٧٦ و ٧٧ با اجرای برنامه سامان دهی سوابق بیمه شدگان، اقدامات موثری در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری اتفاق افتاد و استفاده از فن آوری اطلاعات توسعه قابل توجهی پیدا کرد.

نوربخش ادامه داد: در دولت های نهم و دهم، هشت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت و تمام فعالیت ها در این سال ها فریز شد.

وی گفت: با آغاز کار دولت روحانی برنامه های این سازمان مبتنی بر نهضت آی تی جلو رفت و در زمینه زیرساختی نیز شبکه وسیعی ایجاد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بودجه این سازمان را در سال جاری، ١٠٠ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه ای است.

در این مراسم همچنین سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستگاه پیشگام در حوزه دولت الکترونیک معرفی شد و از دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛ رحیم اردلان، معاون اداری و مالی ؛ علیرضا خواک، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر هیأت مدیره و مهندس علی معیری، مدیرکل دفتر راهبری سیستم های این سازمان با اهدای لوح و تندیس، تقدیر به عمل آمد.