به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت قهرمانی ملی پوشان کشتی‌آزاد و فرنگی دانش آموزی در مراکش، پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: قهرمانی ارزشمند ملی پوشان تیم‌های دانش‌آموزی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی دانش‌آموزان در کشور مراکش، بار دیگر پرچم عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران را به دست توانمند دانش‌آموزان عزیز میهن اسلامی‌مان بر بلندای سکوی افتخار جهانی برافراشت.

اینجانب ضمن سپاس و قدردانی از مساعی و تلاش‌های دانش‌آموزان عزیز، معلمان، مربیان و دست اندرکاران سختکوش، این موفقیت بزرگ و غرور آفرین را به مردم شریف ایران و اعضاء محترم جامعه بزرگ تعلیم و تربیت و جامعه ورزشکار کشور تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان استمرار موفقیت و سرافرازی ملت عزیزمان را مسألت می‌نمایم.