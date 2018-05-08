سازمان تامین اجتماعی در فروردین ۹۷ به بیش از ١٨هزارنفر مشاوره داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی از طریق ٤ کانال در فروردین سال جاری ؛ سامانه تلفنی ١٤٢٠، سامانه پیامکی، پیام صوتی و بخش مراجعین حضوری مستقر در ستاد مرکز، پاسخگوی ١٨ هزار و ٥٣١ مورد مشاوره بیمه و درمانی در فروردین سال ٩٧ بوده است .

مشاوره های ارائه شده در حوزه های مختلف سازمان تامین اجتماعی بوده است که بیشترین بخش مربوط به حوزه بیمه ای با ٦٨,٢٥ درصد است و حوزه های اقتصادی مالی، درمانی و نظارتی و فرهنگی دیگر بخش های مورد مشاوره مخاطبان بوده است.

٥٦,٨٨ درصد تماس های گرفته شده در ٤ کانال ارتباطی مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی مربوط به حوزه های فنی بیمه شدگان، نامنویسی و حساب های انفرادی، درآمد حق بیمه و فنی مستمری بوده است.

تماس هایی که با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی در فروردین ٩٧ برقرار شده شامل ٨٩,٣٨ درصد از طریق سامانه تلفنی ١٤٢٠، ٤.٤٥ درصد پیامک، ٤.١٦ درصد مراجعین حضوری و ٢.٠١ درصد پیام های صوتی بوده است.

١٦ هزار و ٥٦٣ تماس از سراسر کشور با مرکز ارتباطات مردمی این سازمان برقرار شده است . ٦٠,٤٤ درصد این تماس ها از تهران بوده و استان های البزر، خوزستان، خراسان رضوی، فارس و یزد دارای بیشترین ها تعداد تماس با سامانه تلفنی ١٤٢٠ بعد از تهران بوده اند.

در تماس های تلفنی با ١٤٢٠، بیمه بیکاری، بیمه اختیاری، غرامت دستمزد ایام بارداری، مشاهده اینترنتی سابقه بیمه شده، ادعای اشتغال،ارسال لیست، بازرسی، برقراری مستمری بازنشستگی وبازماندگی ، کمیسیون های پزشکی و تایید از کارافتادگی، نوبت دهی بیمارستان ها و مراکز درمانی ملکی، نسخه الکترونیکی، دریافت هزینه های درمانی، مراکز طرف قرارداد، بیمه تکمیلی، کاراکارت و خدمات رفاهی بازنشستگان و... مطرح و پاسخ لازم به مخاطبان ارائه شده است.

همچنین در همین مدت ١٣ هزار و ٣٠٨ نفر در سایت پورتال مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی ثبت نام و سئوالات و مسائل خود را مطرح کردند.

به طور کلی، مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی در فروردین سال جاری، ١٦ هزار و ٥٦٣ مورد تماس تلفنی(١٤٢٠) انجام شده و ١٣ هزار و ٣٨ مورد متقاضی خدمات پورتال شده اند و ٨٢٥ مورد پیامک ، ٧٧١ مورد مراجعه حضوری و ٣٧٢ مورد پیام صوتی با این مرکز انجام گرفته است.