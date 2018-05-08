توسعه دانشگاه فرهنگیان در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار چهاربند در دیدار صمیمی نمایندگان معلمان سراسر کشور که در دارالفنون تهران برگزار شد با اشاره به فرا رسیدن یکصدمین سال تاسیس دارالمعلمین اظهار کرد: اولین قشری که در ایران در حوزه علمی وپژوهشی به صورت رسمی تربیت نیروی انسانی موردنیاز شغل معلمی را در دستور کار خود قرار داد، دارالمعلمین بود.

وی ادامه داد: بنابراین اولین مرکز آموزش عالی تاسیس شده در ایران، دارالمعلمین بود که در سال ۱۲۹۷ تاسیس شد و پس از آن، دانشگاه تهران ایجاد شد.

چهاربند گفت: در هیچ جایی نمی شود حوزه‌ای علمی پژوهشی پیدا کرد که ردپای معلم در آنجا وجود نداشته باشد.

قائم مقام وزیر در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم، معلمان را پرافتخارترین قشر علمی فرهنگی در تاریخ ملی کشور برشمرد و اذعان کرد: تاریخ معاصر کشور بدون معلم هویت ندارد و ریشه توسعه در جامعه، معلم است بنابراین هیچ توسعه ای محقق نمی شود مگر اینکه معلم بخواهد اراده کند.

وی از توسعه دانشگاه فرهنگیان در یکصدمین سال تاسیس دارالمعلمین خبرداد وافزود: دارالمعلین اولین مولود و میوه دارالفنون در ایران است.

همچنین، در این مراسم نمایندگانی از طرف معلمان به ایراد سخن پرداختند و مشکلات آموزش و پرورش را از نگاه خود بیان کردند. در این بخش از برنامه، نماینده دانشگاه فرهنگیان که از استان فارس در این مراسم شرکت کرده بود با اشاره به ظرفیت ۲۵ هزار نفری این دانشگاه خواستار استفاده از ظرفیت های تربیت دانشجو معلم این دانشگاه شد و از طرف همکارانش به مشکلات معیشتی اعضای هیات علمی این دانشگاه اشاره و خواستار توجه و رفع این مشکلات شد.

در بخش بعد، محمد تقی سبزواری نماینده سازمان معلمان ایران با اشاره به دو اقدام خوب وزیر آموزش و پرورش در مورد حذف آزمون های ورودی مدارس در پایه هفتم و انتخاب نمایندگان معلمان در هیات امنا صندوق ذخیره فرهنگیان، این اقدامات را مثبت ارزیابی کرد و از وزیر آموزش و پرورش خواستار شفاف سازی بیشتر در صندوق ذخیره فرهنگیان شد.

نماینده دیگری از معلمان، خانم روح انگیز رسولی از استان لرستان بود که به ایراد سخن پرداخت و با اظهار تشکر از حذف آزمون مدارس متوسطه اول و حذف پیک های نوروزی و نیم بها کردن بهای کتابهای درسی در مناطق محروم خواستار افزایش کیفیت معلمان در مقطع ابتدایی به عنوان یکی از مهمترین مقاطع تحصیلی شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی همچنین با اشاره به زحمات معلمان، از وزیر آموزش و پرورش خواست تا سهمیه ای در استخدام ها و جذب دانشگاه فرهنگیان به فرزندان معلمان اختصاص دهد.

در ادامه مراسم نماینده معلمان آموزش و پرورش استثنائی، خانم سمیه کرمانی مقدم با اشاره به سختی کار مدارس معلمان مدارس استثنایی گفت: ادامه تحصیل همکاران فرهنگی شاغل مدارس استثنایی در دانشگاه فرهنگیان بدون آزمون شود و دوره های ضمن خدمتی به صورت حضوری برگزار شود.

وی ادامه داد: امکانات مدارس استثنائی، مانند کیت های آموزشی کم شده است، در حالیکه این امکانات تاثیر بسزایی در یادگیری دانش آموزان مدارس استثنایی دارد، دبیرهای ورزش و بهداشت بدون توجه به سرانه دانش آموزی این مدارس اختصاص داده شود، اجازه آموزش موسیقی در این مدارس داده شود و موسیقی درمانی به عنوان یک روش درمانی به رسمیت شناخته شود.