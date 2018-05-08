تثبیت فناوری فضایی در کشور/ ارائه خدمات کاربردی ماهواره به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی براری در بیست و چهارمین نشست عمومی شورای زنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های تابعه این وزارتخانه که به میزبانی سازمان فضایی ایران برگزار شد، بر اهمیت حضور فعال بانوان در جامعه و نقش آفرینی آنان در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: یکی از برنامه های مهم دولت، ارتقای جایگاه زنان در حوزه های مدیریت، تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمان ها است و با توجه به رشد روزافزون حضور بانوان در دانشگاه ها، باید این نیروی متخصص و تحصیلکرده را غنیمت شمرد و این رشد را در عرصه های مدیریتی هم افزایش دهیم و بستر مناسب جهت حضور بانوان در سطوح بالای مدیریتی را فراهم کنیم که این مساله مورد تاکید دولت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به آمار رو به افزایش تعداد مدیران زن در دستگاههای دولتی گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت مناسبی را برای حضور بانوان در ایجاد کسب وکارهای نوین فراهم کرده است و تاکنون بانوان بسیار موفقی هم در حوزه های مختلف درخشیده اند.

وی افزود: بستر ICT ظرفیت مناسبی برای اشتغال و پیشرفت زنان است که باید از آن با برنامه ریزی درست و به نحو احسن استفاده کرد. هر کجا که بانوان مسئولیتی پذیرفته اند، به خوبی و با شایستگی کامل از عهده آن برآمده اند و در سازمان فضایی ایران نیز تلاش بر این است که از این ظرفیت نیروی انسانی استفاده حداکثری شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به روند توسعه فناوری فضایی گفت: در سال های گذشته در توسعه فناوری فضایی به توفیقات بسیار ارزشمندی دست پیدا کرده ایم که بخش مهمی از این توفیقات حاصل زحمت و تلاش بانوان متخصص این حوزه بوده است و اکنون تاکید سازمان فضایی ایران بر تثبیت فناوری و ارائه خدمات کاربردی ماهواره به جامعه است.

وی افزود: فضا و فناوری فضایی یک فرصت و مکمل توسعه شبکه زیرساخت کشور خواهد بود و در این راستا با حمایت از ورود بخش خصوصی به توسعه زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاری این بخش، فرصت و بستر مناسب برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای فضاپایه را ایجاد خواهیم کرد، چرا که فناوری فضایی به عنوان یک اقتصاد نوظهور در دنیا، ظرفیت های اقتصادی بسیار مناسبی را در اختیار متخصصان و فعالان این حوزه قرار خواهد داد.