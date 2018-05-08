۷۰ درصد فروش امسال نمایشگاه در بخش مسقف بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری یحیی دهقانی معاون اجرایی سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با حضور جمعی از خبرنگاران در ستاد رسانه ای نمایشگاه برگزار شد.

دهقانی با ارائه آمارهای این دوره از نمایشگاه گفت: امسال در مجموع دو هزار و ۵۰ ناشر در نمایشگاه حضور دارند که از این تعداد ۵۰۰ ناشر و موضع از خارج از کشور هستند. در قسمت ناشران عمومی امسال ۱۳۹ غرفه داریم و این رقم در سال گذشته ۱۳۵ بود.

وی افزود: در بخش عربی نمایشگاه، ۸۱ ناشر با ۳۵ هزار و ۵۰۰ عنوان و در بخش لاتین ۷ کشور، ۴۲ ناشر و ۱۰۵ هزار و ۹۰۰ جلد کتاب حضور دارند. دو کامیون هم که از مشهد به تهران کتاب می آوردند و همینطور ۱۴ محموله از کتابهایی از ناشران ترکیه که در راه رسیدن نمایشگاه واژگون شده است.

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: بین ناشران خارجی ۱۰۰ کشور به طور مستقیم حضور دارند و باقی نماینده ایرانی دارند. در بخش فرهنگی نمایشگاه که مربوط به قسمت غیرفروش می شود، کمیته علمی فرهنگی با حدود ۶ سالن همایش، کارنامه نشر، سالن استانها، سالن پایتخت کتاب که امسال کاشان است، سرای اهل قلم در بخش ناشران آموزشی، سالن نهادها، سالن ورزش و باغ کتاب حضور دارند. در زمینه بخش غیر فروش در قسمت خارجی هم، انجمن های دوستی و سالن هایی که مهمانان خارجی، شاعران، نویسندگان و تصویرگران در آنها حضور می یابند، در نمایشگاه فعالند.

دهقانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از جمله تفاوت های عمده نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته که در شهر آفتاب بود این است که ۳۵ درصد بخش فروش در قسمت مسقف نمایشگاه بود و ۶۵ درصد آن در چادر برگزار شد اما امسال ۷۰ درصد فروش ناشران مربوط به قسمت مسقف و ۳۰ درصد مربوط به قسمت های زیر چادر است.

وی افزود: آمار بازدید در شش روز اول امسال نسبت به روزهای مشابه سال پیش تقریبا متغیر بود. روز اول امسال ۳۵ درصد رشد تعداد بازدیدکنندگان را داشتیم، روزهای دوم و سوم کمتر و روزهای چهارم و پنجم شاهد کاهش بودیم. در مجموع میزان بازدید کنندگان شش روز اول نمایشگاه کتاب امسال نسبت به سال پیش حدود ۲ تا ۳ درصد افزایش داشت.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود در باره اداره نمایشگاه توسط صنف و بخش خصوصی اظهار داشت: اداره نمایشگاه تا پیش از دولت آقای احمدی نژاد توسط صنف انجام می شد اما از آن زمان به بعد، کنترل آن از صنف و بخش خصوصی گرفته شد. در حال حاضر درباره بازگردانی اداره نمایشگاه با بخش خصوصی با آقای روحانی صحبت هایی شده است اما در سال جدید ۷ کمیته نمایشگاه توسط بخش خصوصی اداره می شود و همانطور که می دانید معاونت اجرایی هم با بخش خصوصی است.

این مقام مسئول در نمایشگاه کتاب در بیان ادامه آمارهای خود گفت: ناشران داخلی با رقم حدود هزار و ۲۰۰ ناشر عمومی در نمایشگاه حضور دارند که ۱۲۰ غرفه شان آموزشی است. نزدیک به ۴۰۰ غرفه دانشگاهی و ۳۵۰ ناشر کودک در نمایشگاه حضور دارند که در کنار ۱۲۴ غرفه خارجی در مجموع ۲۰۵۰ ناشر وجود دارند.

دهقانی همچنین در باره تبلیغات نیز گفت: این مسئله برای دومین بار به صنف سپرده شد. صنف نیز کمیته ای به نام کمیته تبلیغات و بازرگانی تشکیل داد که موظف شد حداقل ۴ میلیارد تومان برای تبلیغات در نظر بگیرد. البته انتظار می رفت که این مسئله به مزایده گذاشته شود اما کمیته مذکور آن را متقبل شد. در حال حاضر نزدیک به ۷۵ درصد این مبلغ وصول شده است و وضعیت باقی آن، نامشخص نیست و در حال طی مراحل لازم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در غرفه های ناشران داخلی هر ناشر نمی تواند بیش از دو نمایندگی را بپذیرد اما در زمینه غرفه های خارجی، این مسئله نامحدود است.