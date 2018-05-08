کتاب مرجع نمایشنامه نویسی دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، کتاب «در پی عشق دویدن» که به تازگی به همت گروه هنرهای نمایشی روایت فتح و توسط انتشارات ساقی به چاپ رسیده، در سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی تهران، در غرفه انتشارات ساقی در دسترس علاقه مندان عرصه نمایشنامه نویسی قرار گرفته است.

این کتاب در شش فصل نگارش شده که شامل بیش از ۴۰ داستان دراماتیک و ۶ نمایشنامه بر اساس داستان های مذکور است.

این کتاب با هدایت و سرپرستی نصرالله قادری به رشته تحریر درآمده است و در آن نویسندگانی چون سعید تشکری، عبدالرضا فرید زاده، محمدرضا آریان فر، سیروس همتی و ندا ثابتی حضور داشته اند.