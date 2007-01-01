با افزایش محصولات کشاورزی جلوی گرانی را بگیریم / باید به صنایع تبدیلی روز دست یابیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد که در جمع 116 کشاورز نمونه سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: جمهوری اسلامی ایران که توان تامین ظرفیت مواد غذایی 300 میلیون نفر را دارد باید سه برابر مصرف خود را صادر کند که در حال حاضر به همت شما کشاورزان عزیز امروز ما می توانیم در این زمینه گامهای بزرگی برداریم.

وی گفت: به همت شما کشاورزان عزیز ما می توانیم به درجه بالایی از تولیدات محصولات کشاورزی دست پیدا کنیم چرا که با وجود زمین زراعی مناسب، آب و هوا و همچنین وجود اندیشه عمیق در بین ملت ایران مخصوصا شما کشاورزان عزیز ، می توانیم با سرعت بالایی به جلو حرکت کنیم.

احمدی نژاد خطاب به کشاورزان نمونه تاکید کرد: دولت در حد توان و با تمام قدرت در خدمت کشاورزان خواهد بود.

وی افزود: در دولت فعلی جهش بسیار مطلوبی در خصوص حمایت از کشاورزان به وجود آمده است بگونه ای که واگذاری بخش های مختلف صنعت کشاورزی به کشاورزان ازسوی وزارت کشاورزی و وزارت صنایع از مهمترین جهش های دولت نهم در راستای حمایت از کشاورزان به شمار می رود.

رئیس جمهور که در جمع کشاورزان سخن می گفت خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: هر چیزی که متعلق به کشاورزان است و توان اداره آن را دارند باید هر چه سریعتر به آنها واگذار شود.

احمدی نژاد افزود: امروز در بخش کشاورزی، نیازمند گسترش دانش در این عرصه هستیم تا بتوانیم از تمام ظرفیت های موجود به نحوه مطلوب و شایسته استفاده کنیم.

رئیس شورای عالی اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه امروز با وجود دانشگاهها، ما توانسته ایم بطور انبوه در گرایش های مختلف کشاورزی دانشجو تربیت کنیم که همین دانشجویان جوان تحصیلکرده می توانند در صنعت کشاورزی به کشور کمک شایانی کنند.

وی گفت: باید فرهنگ شهرنشینی را که عده ای تحمیل کرده اند از بین ببریم زیرا این درست نیست که شهرنشینان دارای تمدن اند و آنهایی که در روستا زندگی می کنند، تمدن ندارند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آن کسانی که کشور را آباد می سازند در اصل روستاییان هستند، زیرا شهرنشینان اکثرا مصرف کننده هستند تا تولیدکننده.

احمدی نژاد ادامه داد: آن اشخاصی که تولید کننده در کشور هستند حرف اول را می زنند و دولت حمایت های کامل خود را از آنان انجام می دهد.

وی گفت: کار تولید آنقدر باید بالا رود که مدال افتخار به تولید کنندگان نمونه داده شود.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به صنایع تبدیلی اشاره کرد و افزود: امروزه ما باید از تکنولوژی روز به صنایع تبدیلی دست پیدا کنیم زیرا بسیاری محصولات هستند که به دلایلی مختلف نمی توان آنها را استفاده کرد، بنابراین داشتن صنایع تبدیلی روز از مهمترین بخشهای صنعت کشاورزی است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به کاهش سود بانکی اظهار داشت: دولت با کاهش سود وامهای بانکی کشاورزان موافق است، زیرا آن کشاورزی که وامی دریافت کرده نباید به دلیل فروش نرفتن محصولاتش و یا جریمه ای، هزینه سنگین تری را نسبت به وام دریافتی خود بپردازد.

وی گفت: ما بدنبال آن هستیم تا اصل سود بانکی را برای کشاورزان کاهش دهیم ولی متاسفانه موانعی وجود دارد و از سوی دیگر عده ای مخالف این امر هستند.

احمدی نژاد افزود: آن اشخاصی که مخالفند و اجازه نمی دهند این سود بانکی کاهش پیدا کند فکر می کنند که این کار به اقتصاد کشور ضربه می زند ولی آنان بدانند که این افکار و عواید آنان در این زمینه بطور کلی اشتباه است.

رئیس جمهوری اظهار داشت: تا زمانی که سود بانکی وامهای کشاورزان پایین نیاید کشور حرکت نمی کند، زیرا تولید کننده نمی تواند 16 درصد سود بانکی بپردازد.

وی خطاب به کشاورزان کشور گفت: شما کشاورزان جزو پاکترین مردم هستید و باید تلاش کنید تا این فرهنگ حفظ شود زیرا این فرهنگ، فرهنگ پایداری ایران اسلامی است.

احمدی نژاد ادامه داد: ما باید بطوری فعالیت کنیم که با افزایش محصولات کشاورزی جلوی گرانی را بگیریم.

وی افزود: کشاورزان خودشان شرکتی تاسیس کنند تا خودشان بطور مستقیم و بدون حضور هیچ واسطه ای وارد بازار خرید و فروش شوند.

رئیس جمهور افزود: کشاورزان استانها و شهرستانها با تشکیل تشکلهای کشاورزی تلاش کنند تا محصولات خود را به فروش بگذارند و ازسوی دیگر هزینه ای که دولت در اختیار این تشکل ها می گذارد بتواند محصولات کشاورزی را خریداری کنند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: کشاورزان همگی نمونه هستند زیرا کشاورزا ن اقشاری هستند که هیچ ضرری برای جامعه ندارند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، اسکندری وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی از کشاورزان و صنعتگران نمونه گزارشی از نحوه فعالیت های خود ارائه کردند.