به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سمیع در نشست خبری با اشاره به اینکه همایش «روز فرخ شهر» در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: این همایش به مناسبت بیست اردیبهشت ماه روز فرخ شهر در این استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این همایش با محوریت گردشگری در شهر فرخ شهر برگزار می شود، اظهار داشت: این همایش در دو بخش علمی و عمومی در این استان برگزار می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر عنوان کرد: بخش علمی همایش در تالار مهر فرخ شهر و بخش عمومی این همایش در پارک سرچشمه برگزار می شود.

وی تاکید کرد: ۲۳ مقاله به این همایش ارسال شده است که شش مقاله برتر انتخاب شده است و در روز همایش ارائه می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر بیان کرد: فرخ شهر ظرفیت های بسیار زیادی برای توسعه دارد که بخش گردشگری از مهمترین ظرفیت های شهر فرخ شهر به شمار می رود.

وی بیان کرد: قرار گرفتن شهر فرخ شهر در ورودی استان و قرار گرفتن منطقه زیست کره تنگ صیاد در فرخ شهر از ظرفیت های مهم بخش فرخ شهر به شمار می رود.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر اظهار داشت: وجود پنج موزه، عصارخانه های تاریخی، قلعه اسفدیار خان، منطقه گردشگری سرچشمه و بابازکی و... از دیگر ظرفیت های گردشگری این منطقه به شمار می رود.