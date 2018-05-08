بسیج و سپاه بدون وابستگی جناحی در مسیر خدمت به مردم گام برمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی به مناسبت سالروز تاسیس بسیج سازندگی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: بسیج به عنوان یک نهاد مردمی بدستور امام شکل گرفت و با شرح وظایف تعیین شده در صیانت از انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی ثابت قدم است.

وی افزود: سپاه و بسیج در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن نیز در عبور کشور از مشکلات نقش مهمی ایفا کرد و توانست در مقابل توطئه دشمنان بایستد و آنها را خنثی کند.

بسیج وابسته هیچ جناحی نیست/ در خدمت مردم است

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر استان قزوین بیان کرد: یکی از ویژگی های بسیج و سپاه این است که وابسته به هیچ جناح و حزبی نیست و کسی نیز نمی تواند آن را به نام خود مصادره کند و این نهاد افتخار دارد تنها سرباز ولایت است و از این جایگاه دستور می گیرد تا به مردم خدمت کند.

وی اضافه کرد: بسیج با روحیه انقلابی خود و برای زدودن چهره فقر و محرومیت از مناطق روستایی و دورافتاده کشور احساس رسالت کرده و در دوره سازندگی نیز برای عمران کشور وارد کار شده و توانسته در مناطقی که کمتر کسی رغبت حضور دارد کارهای عمرانی انجام دهد.

سرهنگ طاهرخانی تصریح کرد: بسیج سازندگی در راستای خدمت رسانی و زدودن چهره فقر توانسته خدمات ارزشمندی را صورت دهد و با امضاء تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای طرحها اقدام کند.



وی گفت: ما در بسیج و سپاه نگاه سیاسی نداریم و هر دولتی سرکار باشد کمک می کنیم تا در عمران وآبادانی گامهای موثری برداشته شود.

طاهرخانی اظهارداشت: مهمترین ویژگی طرح های بسیج سازندگی این است که با کمترین هزینه و سریعترین زمان اجرا می شود و معمولا در مناطقی است که کمتر پیمانکاری رغبت می کند حضور یابد و برایش صرفه اقتصادی ندارد که در آن مشارکت کند.

وی از خدمت رسانی به مناطق زلزله زده کرمانشاه هم خبرداد و گفت: بسیج سازندگی استان قزوین همچنان در حال حدمت رسانی در استان کرمانشاه است و تا تکمیل طرحها و اسکان دائم زلزله زدگان و اتمام طرح های موظف خود در منطقه حضور دارد.