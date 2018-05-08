محصول پسته زرند ۹۰ درصد خسارت دیده است

علی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سال زراعی گذشته بیش از ۲۰ هزار تن برداشت پسته در شهرستان زرند داشته ایم، اظهارکرد: در سال زراعی جاری پیش بینی هفت هزار تن تولید محصول پسته می شد که در حال حاضر این میزان حتی به ۵۰۰ تن نمی رسد.

وی با عنوان اینکه پسته محصول اصلی زراعی و اقتصادی شهرستان زرند است، گفت: بیش از ۹۰ درصد پسته شهرستان زرند طی سال زراعی جاری بر اثر گرمازدگی های فروردین ماه سال گذشته و سال جاری، عدم تأمین نیاز سرمایی پسته در طول زمستان و نوسانات دمایی در زمستان دچار خسارت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرند افزود: با بررسی های کارشناسان اداره جهاد کشاورزی بسیاری از درختان پسته در سال زراعی آینده در حال بارور شدن و گر (جوانه زایشی) آوردن هستند.

وی با بیان اینکه کشاورزان با امیدواری باغات پسته خود را مدیریت کنند و به تغذیه باغات خود برسند، تصریح کرد: کشاورزان باید به جای استفاده از آبیاری غرقابی به آبیاری های نوین روی بیاورند.