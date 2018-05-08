خودروی سامانه متحرک ثبت تخلفات رانندگی در ایلام شروع به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری امروز در جمع خبرنگاران استان ایلام گفت: این خودروی مجهز به دوربین های هوشمند پلاک خوان به منظور برخورد با تخلفات خودروهای که مرتکب تخلفات ساکن در سطح شهر می شوند خواهد بود و این امربه کاهش و جلوگیری از تخلفات خودرویی کمک شایانی خواهد کرد.

وی گفت: این طرح که باتدبیر اعضایی شورای ترافیک ، شهردار و شورای شهرایلام به مرحله اجرا درآمده ازسوی شهرداری ایلام خودور و تجهیزات مربوطه و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

سرهنگ ناصری کاهش تماس و اصطکاک پلیس با رانندگان و اجرای عدالت در برخورد با رانندگان خاطی را از دیگر مزیای اجرای طرح دانست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان درخصوص نحو عملکرد این سیستم، گفت: این سامانه کاملا هوشمند بوده و پس از ثبت و ضبط شماره پلاک خودرو متناسب بانوع تخلف ارتکابی جریمه صادر و بصورت آنلاین از طریق تلفن همراه به مالک ابلاغ خواهد شد.