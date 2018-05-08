۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام:

خودروی سامانه متحرک ثبت تخلفات رانندگی در ایلام شروع به کار کرد

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام از شروع به کار خودروی سامانه ثبت تخلفات رانندگی در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری امروز در جمع خبرنگاران استان ایلام گفت: این خودروی مجهز به دوربین های هوشمند پلاک خوان به منظور برخورد با تخلفات خودروهای که مرتکب تخلفات ساکن در سطح شهر می شوند خواهد بود و این امربه کاهش و جلوگیری از تخلفات خودرویی کمک شایانی خواهد کرد.

وی گفت: این طرح که باتدبیر اعضایی شورای ترافیک ، شهردار و شورای شهرایلام به مرحله اجرا درآمده ازسوی شهرداری ایلام خودور و تجهیزات مربوطه و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

سرهنگ ناصری کاهش تماس و اصطکاک پلیس با رانندگان و اجرای عدالت در برخورد با رانندگان خاطی را از دیگر مزیای اجرای طرح دانست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان درخصوص نحو عملکرد این سیستم، گفت: این سامانه کاملا هوشمند بوده و پس از ثبت و ضبط شماره پلاک خودرو متناسب بانوع تخلف ارتکابی جریمه صادر و بصورت آنلاین از طریق تلفن همراه به مالک ابلاغ خواهد شد. 

