خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بارش باران از ظهر سه شنبه در برخی شهرهای لرستان از جمله الشتر و خرم آباد آغاز شده و اداره کل هواشناسی لرستان خبر از استمرار این بارش های رگباری به همراه وزش باد داده است.

بر اساس اطلاعیه اداره کل هواشناسی لرستان، تا چهارشنبه شب، بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه ای، کاهش دما و احتمال وقوع رگبار تگرگ را در اغلب نقاط استان خواهیم داشت.

غبارآلودی هوا در روز چهارشنبه و هشدارهای هواشناسی

با توجه به ماهیت رگباری بودن بارش ها، به ویژه سه شنبه شب و ساعاتی از روز چهارشنبه، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل ها و اختلال در تردد جاده ای را به همراه خواهد داشت.

همچنین در روز چهارشنبه غبارآلود بودن هوا به همراه کاهش دید افقی پیش بینی می شود. از این رو توصیه می شود برای جلوگیری از خسارت های احتمالی تمهیدات لازم بکار گرفته شود.

هواشناسی لرستان متوسط بارش های استان طی این روزها را بیش از ۲۵ میلی متر پیش بینی کرده است.

تصاویری از باراش باران رحمت الهی در شهر الشتر را در این فیلم می توانید ببینید. برای مشاهده فیلم با کیفیت بالا روی گزینه HD کلیک کرده و گزینه ۳۶۰p را انتخاب کنید.

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همچنین بر اساس اخطارهای هواشناسی داده شده مبنی بر احتمال وقوع سیلاب، دستگاه های امدادی در برخی شهرهای لرستان از جمله پلدختر به حالت آماده باش درآمده اند.

آماده باش ستاد بحران پلدختر برای مقابله با سیلاب احتمالی

نعمت اله دستیاری فرماندار پلدختر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی جدید به استان که شهرستان پلدختر نیز تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد ستاد بحران شهرستان برای مقابله با حوادث احتمالی مانند آب‌گرفتگی، راه افتادن سیلاب و ... در آماده‌باش کامل به سر می‌برد.

ساکنان مسکن مهر پلدختر این روزها از تردد در مسیر سیلاب پرهیز کنند

وی با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم بری کاهش خسارات احتمالی در مواقع بروز بحران از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، از ادارات شهرستان پلدخترخواست که با بسیج تمامی امکانات و تجهیزات، آمادگی خود را برای مقابله با بروز هرگونه بحران حفظ کنند.

فرماندار پلدختر با هشدار به مسافران و گردشگران برای رعایت اصول ایمنی در هنگام بروز بارش‌ها گفت: هلال‌احمر، اورژانش، شبکه بهداشت و درمان، راهداری و شهرداری آمادگی شبانه‌روزی داشته باشند.

دستیاری افزود: همچنین عشایر و دامداران از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و تردد در حاشیه آن‌ها خودداری کنند.

وی گفت: ساکنان مسکن مهر پلدختر در این روزها از تردد در مسیر سیلاب پرهیز کنند.