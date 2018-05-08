به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست با دهیاران بخش بردخون اظهار داشت: دولت تدبیر و امید برای رفع مشکل بیکاری در کشور برنامه های متنوعی پیش بینی کرده که پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا برای شهرها و روستاها از این نمونه است.

وی افزود: با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل انجام می شود.

اخلاقی با بیان اینکه متقاضیان باید طرح های خود را در سامانه کارا ثبت کنند، اضافه کرد: طرح‌ها باید در ذیل رسته‌های اولویت‌دار اعلام شده قرار گیرد و برای اعطای تسهیلات، طرح ها به تایید دستگاه اجرایی ذیربط، کارگروه اشتغال استان و مؤسسه عامل برسند.

بخشدار بردخون ابراز داشت: نرخ سود تسهیلات شامل چهار درصد برای مناطق روستایی و عشایری مرزی، شش درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیرمرزی، ۱۰ درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر است و بررسی توجیه نهایی طرح از نظر فنی، اقتصادی، مالی و بازار بر عهده مؤسسه عامل است.

وی با اشاره به جایگاه مشاغل خانگی گفت: مشاغل خانگی باعث توسعه فرهنگ کار در خانواده می شود زیرا در این مشاغل تفکیک جنسیتی وجود ندارد و زنان و مردان می توانند با توجه به مهارت خود در خانه برای خود و اعضای خانواده شغل ایجاد کنند.

اخلاقی ادامه داد: کاهش هزینه های رفت و آمد و مشکلات ناشی از ترافیک، بودن در کنار خانواده همراه با مراقبت از فرزندان در محیط آرام، حضور پدر و مادر در خانه و احساس امنیت فرزندان و کسب درآمد کافی از مزایای طرح مشاغل خانوادگی است.

بخشدار بردخون در پایان ضمن درخواست از مردم بخش بردخون برای مشارکت در طرح های اشتغال پایدار، تصریح کرد: پس از ماه رمضان کلاس های آموزشی در زمینه صنایع دستی دریایی، کیف دوزی، حصیربافی، زیورآلات با سیم، سنگ و صدف، سفال، ویترای، گلیم و گبه و شمع سازی در شهر و روستاهای بخش تشکیل می شود که علاقمندان می توانند به دهیاری ها و بخشداری مراجعه و اسم نویسی کنند.

موزه در بردخون افتتاح شد

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون در آیین افتتاح موزه دبیرستان شهید بردستانی بردخون اظهار داشت: تعلیم و تربیت گنجینه ای ماندگار و جاودان است و آثار آن تا همیشه تاریخ در خاطرات و سینه مردم ثبت و ضبط است اما انسان ها باید این آثار را ببینند و از گذشته خود مطلع شوند تا از گذشته درس گیرند و برای آینده تلاش کنند.

ظهیر محمودی با بیان اینکه باید دانش بشری به نسل های آینده منتقل شود، افزود: مکانی برای جمع آوری، حفظ و نمایش سرگذشت آموزش و پرورش نیاز است که موزه می تواند جایگاهی جهت بازدید، مطالعه، آموزش، انتشار اطلاعات و انجام پژوهش ها قرار گیرد تا نسل امروز از گذشته پیشینیان لذت ببرد.

وی اضافه کرد: آموزش و پرورش از سال ها پیش به صورت مکتبخانه و قبل از آن حوزه علمیه سابقه دار جنوب در بردخون رواج داشته و از سال ۱۳۲۷آموزش رسمی در دبستان آغاز شد که در ۷۰سال گذشته افراد زیادی در مراکز آموزشی منطقه تحصیل نموده اند و به مدارج علمی راه یافته اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون ابراز داشت: از گذشته ها و ۷۰ سال قبل تاکنون مدارک، مستندات و آثار ارزشمندی در قالب سند، گواهی نامه، دستنویس، کتاب، پژوهش های دستنویس به جا مانده که حفظ و نگهداری آنها می تواند نسل امروزی را با سوابق آموزش و پرورش منطقه آشنا کند و دبیرستان شهید بردستانی آغازگر این اقدام مهم شد.

محمودی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک موزه جامع آموزش و پرورش بردخون با مشارکت فرهنگیان، بزرگان، مردم و دلسوزان به این دیار راه اندازی می شود تا مرجعی مناسب برای جمع آوری آثار تاریخی، دست نوشته ها، تصاویر، پژوهش ها، کتب، علمی، آموزشی و دست سازه ها شود و همه مردم بتوانند از آن استفاده بهره ببرند.

این موزه به همت مدیریت و مربی پرورشی دبیرستان شهید بردستانی با مشارکت فرهنگیان و تشکل های دانش آموزی تشکیل شده تا دانش آموزان منطقه با گوشه ای از تاریخ و سابقه آموزش و پرورش منطقه بردخون آشنا شوند.