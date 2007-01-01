صحت انتخابات 80 درصد شوراهای اسلامی کشور تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت‌ الله فلاحت ‌پیشه افزود: صحت انتخابات در 838 شهر از 1014 شهر کشور تایید شده و تنها برای سه شهر در استان‌های چهار محال و بختیاری، گیلان و کرمانشاه پیشنهاد ابطال شده و بقیه‌ شهرها نیز در دست بررسی است.

فلاحت‌ پیشه گفت: در شوراهای روستایی نیز صحت انتخابات بیش از 31 هزار روستا تایید شده و حدود 1000 روستا در دست بررسی است و برای 23 روستا نیز پیشنهاد ابطال ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: صحت انتخابات 390 شورای عشایری نیز تایید شده و 15 مورد باقی مانده در دست بررسی است.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در مورد انتخابات تهران نیز گفت: هیات اجرایی صحت این انتخابات را تایید کرده و هیات عالی نظارت تهران نیز باید تا چهارشنبه این هفته نظر خود را در این مورد اعلام کند.

فلاحت‌ پیشه افزود: بعد از اعلام نظر هیات نظارت تهران و در صورت تایید صحت انتخابات توسط این هیات اگر شکایتی وجود نداشته باشد، انتخابات تایید شده تلقی می‌شود و در غیر این صورت هیات مرکزی نظارت پنج روز وقت خواهد داشت تا نظر نهایی را در مورد صحت انتخابات تهران اعلام کند.