«نوبت یعنی بعدی» در راه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه نمایش «سکوت» به سرپرستی سامان خلیلیان که این روزها نمایش «سانتیمتر» را در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه دارد از هفته آینده «نوبت یعنی بعدی» به کارگردانی مرتضی شاه کرم را در تئاتر شهر به صحنه می‌برد.

«نوبت یعنی بعدی» نمایش برگزیده پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ایثار است و در بخش مرور سی‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر در تهران، یزد، مشهد و البرز به صحنه رفت.

نمایش «نوبت یعنی بعدی» ۲ داستان موازی را روایت می‌کند. یک داستان مضمونی درباره دفاع مقدس و ایثارگری دارد و دیگری قصه‌ای اجتماعی را به نمایش گذاشته است.

در این نمایش یکی از داستان‌ها روایت مادری است که به‌دنبال یافتن اهدا کننده عضو است تا پسرش بهبود پیدا کند و داستان دیگر اقتباس و یادی از «لاله و لادن ۲ خواهر به هم چسبیده‌ است که در این قصه مشکلات اجتماعی و نگاه‌های نامناسب برخی افراد اجتماع به افرادی که دارای مشکلات جسمانی هستند، بیان می‌ شود.

بازیگران «نوبت یعنی بعدی» به ترتیب حروف الفبا پروا آقاجانی، آناهیتا اقبال‌نژاد، غزاله جزایری، مسعود شامی‌خاتونی، علی غابشی، ترانه کوهستانی هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مدیرتولید و برنامه‌ریز: مسعود شامی خاتونی، دستیار کارگردان: فرید کیامرثی، طراح صحنه: میلاد خرمن بیز، طراح لباس: آرزو ذوالفقاری، مدیر اجرایی: علیرضا طاهری، عکاس: پریسا خسروشاهین، مشاور رسانه: میترا رضائی.

«نوبت یعنی بعدی» از ۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰ در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.