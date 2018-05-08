جزئیات جلسه ستاد تنظیم بازار/بسته حمایتی دولت برای روغن خوراکی

سیامک ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار که صبح امروز برگزار شد، گفت: در این جلسه درخواست تولیدکنندگان روغن مبنی بر افزایش قیمت مورد بررسی قرار گرفت؛ اما واقعیت این است که تولیدکنندگان روغن، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، درخواست افزایش حدود بیست درصدی قیمت را داشتند، اما با توجه به سیاست‌های دولت و نظر به اینکه روغن نباتی یک کالای اساسی است و اکنون در آستانه فرار رسیدن ماه مبارک رمضان نیز هستیم، مقرر شد تا مثل همیشه، صنعت در کنار دولت قرار گیرد و شرایط متعادلی نیز برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تامین و تولید روغن و چربی‌های خوراکی افزود: در کنار این مقرر شد کارگروهی از سوی دولت تشکیل شود تا بتوان بسته‌ای حمایتی برای تولیدکنندگان روغن تدوین کند؛ ضمن اینکه در عین حال دولت نیز همچنان حمایت از تولید را مدنظر قرار دهد. بر این اساس، این بسته‌ قرار است از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شود تا حمایت به شکلی صورت گیرد که هم صنعت بتواند ادامه حیات دهد.

وی تصریح کرد: اولویت اول دولت این است که کنترل قیمت را برای مصرف‌کننده صورت دهد؛ ضمن اینکه در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار مقرر شده تا بسته پیشنهادی به نحوی تدوین شود که از ابتدای زنجیره تولید که کشاورزان هستند، تا انتهای آن که شامل صنایع تبدیلی از جمله صنایع روغن کشی و شرکت های روغنی است، در آن دیده شوند؛ بنابراین باید مطابق با تصمیم کارگروه، بسته‌ به گونه‌ای تدوین شود که وضعیت همه صنایع و مصرف کنندگان لحاظ شود.

ربیعی اظهار داشت: قرار بر این شد که قیمت روغن متعادل شود تا هم مصرف کننده بتواند به شکل منطقی کالای خود را تامین کند و هم تولیدکننده به کار خود ادامه دهد.

وی افزود: با توجه به شرایط سخت صنعت روغن نباتی، مقرر شد که کارگروهی تشکیل شود و بخشی از عدم انتفاع وادهای تولیدی از طریق تغییر تعرفه و ضریب خرید دانه جبران شود.