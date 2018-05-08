به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب ظهر سه‌شنبه در حاشیه آئین افتتاح نخستین مرکز بهبود معتادان گرمساری، ضمن بیان اینکه این مرکز توانایی آموزش ماهانه ۳۰ معتاد درزمینهٔ مای شغلی را دارد، تأکید کرد: مهارت‌آموزی و اشتغال معتادان بهبودیافته برای دوری از اعتیاد و ارتقای وضعیت اقتصادی هدف غایی این مرکز محسوب می‌شود.

وی افزود: اشتغال یکی از موضوعاتی است که می‌تواند از اعتیاد جلوگیری کند لذا این مرکز برای نخستین بار سعی دارد علاوه بر بهبود معتادان، نسبت به مهارت‌آموزی آنان نیز اقدام کند تا علاوه بر اعتیاد، از بیکاری نیز رهایی یابند.

عضو خانه ملت بابیان اینکه مرکز بهبود و مهارت افزایی معتادان گرمساری با ۶۰ میلیون تومان اعتبار ساخته‌شده است، تأکید کرد: افتتاح این مرکز گام مؤثری برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای بهبودیافتگان خواهد بود.

کاتب خواستار نگاه ویژه مسئولان گرمساری در مقوله تزریق نقدینگی و اعتبارات به مرکز ترک اعتیاد این شهرستان شد و بیان داشت: رهایی یک معتاد از بند اعتیاد، رهایی یک جامعه است لیکن کمک به چنین مراکزی می‌تواند درنهایت نفعی عام برای تمام شهرستان داشته باشد.

وی به برنامه‌های مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش تبعات منفی اعتیاد نیز اشاره کرد و بیان داشت: اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در دستور کار است تا با رهایی از بند بیکاری که همانا نخستین عامل گرایش به اعتیاد است، بتوانیم شاهد کاهش بروز این پدیده خانمان‌سوز باشیم.

نماینده مردم گرمسار و آردان در مجلس بابیان اینکه امروز نباید توقع ایجاد مشاغل پشت میزی داشت و همچنین جوانان نیز نباید اشتغال را تنها در بدنه دولت ببینند، گفت: افراد دارای تخصص و بامهارت امروزه بیش از سایرین شانس انتخاب شغل مناسب و درنتیجه درآمد رادارند لیکن این امر، اهمیت مهارت‌آموزی را به ما گوشزد می‌کند.

کاتب گفت: ایجاد اشتغال و به‌کارگیری معتادان بهبودیافته یکی از رویکردهای مجلس شورای اسلامی است چراکه ما معتقد هستیم یک معتاد در صورت بهبود اگر کار مناسب را نیابد ممکن است به دامان این پدیده شوم بازگردد.