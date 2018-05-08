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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی میامی:

مرمت کاروانسرای صدرآباد میامی آغاز شد

مرمت کاروانسرای صدرآباد میامی آغاز شد

میامی- مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی میامی گفت: با هدف حفظ آثار باستانی و همچنین جذب گردشگر به ابنیه تاریخی این شهرستان، مرمت کاروانسرای تاریخی صدرآباد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان، صادق رضویان با اشاره به آغاز مرمت کاروانسرای تاریخی صدرآباد میامی، تاکید کرد: در این مرحله از مرمت، کار دوغاب‌ریزی بخش‌های فرو ریخته، کاهگل اضطراری گنبدها، شمع‌بندی و بستن درگاه‌های ایجاد شده، پی‌بندی قسمت‌های از بین رفته لنگه‌ها و برج‌ها، هدایت آب‌های سطحی به بیرون از محوطه و ... انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه صدرآباد از جمله کاروانسراهای دوره صفوی است که در محور تهران – مشهد قرار دارد، گفت: این کاروانسرا مستطیل شکل، از نوع کاروانسراهای چهار ایوانی و مساحت آن بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ متر مربع است.

مسئول میراث فرهنگی میامی گفت: در چهار گوشه کاروانسرا چهار برج وجود دارد و در جداره خارجی دیواره ضلع شمالی نیز ۱۲ رواق برای اسکان موقت تعبیه شده است.

رضویان با بیان اینکه از جمله تزئینات این بنا آجرکاری‌های سقف دالان ورودی است، گفت: این کاروانسرا بر اثر نزولات جوی و بی توجهی نسبت به مرمت و نگهداری آن در سال‌های گذشته آسیب‌های فراوانی دیده است.

وی افزود: این کاروانسرا قابلیت احیاء و سرمایه‌گذاری در بخش خدمات رفاهی بین راهی و جاده ای را دارد.

کاروانسرای تاریخی صدرآباد در کیلومتر ۸۰ محور میامی – مشهد قرار دارد.

کد مطلب 4291070

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