  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش ۱۶۶ درصدی وقوع حوادث در چهارمحال و بختیاری

افزایش ۱۶۶ درصدی وقوع حوادث در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از افزایش ۱۶۶ درصدی وقوع تعداد حوادث در بخش های مختلف در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد مرتضوی در نشست خبری با اشاره به افزایش تعداد حوادث در بخش های مختلف در این استان، اظهار داشت: تعداد حوادث در سال گذشته بیش از ۱۶۶ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: در سال  ۹۵ حدود ۴۹۶ حادثه گزارش شده است که تعداد حوادث در سال ۹۶  حدود ۸۲۷ حادثه بوده است.

رشد ۲۰۹ درصدی تعداد آسیب دیدگان حوادث در چهارمحال و بختیاری

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه آسیب دیدگان حوادث در سال ۹۶ افزایش داشته است، تاکید کرد: آسیب دیدگان حوادث رشد ۲۰۹ درصدی در این استان داشته است.

وی تاکید کرد: تعداد آسیب دیدگان در سال ۹۶ حدود ۲۳ هزار نفر گزارش شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تعداد حادثه دیدگان حوادث در سال ۹۵ حدد ۱۱ هزار نفر گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه ۴۸ هزار نفر عضو هلال احمر چهارمحال و بختیاری هستند، تاکید کرد: ۹ هزار نفر از تعداد اعضای هلال احمر در بخش جوانان فعالیت می کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: امداد رسانی به هواپیمای ترکیه ای از مهمترین اقدامات در سال ۹۶ به شمار می رود که به بهترین نحو در سطح استان انجام شد.

کد مطلب 4291093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها