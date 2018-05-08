افزایش ۱۶۶ درصدی وقوع حوادث در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد مرتضوی در نشست خبری با اشاره به افزایش تعداد حوادث در بخش های مختلف در این استان، اظهار داشت: تعداد حوادث در سال گذشته بیش از ۱۶۶ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: در سال ۹۵ حدود ۴۹۶ حادثه گزارش شده است که تعداد حوادث در سال ۹۶ حدود ۸۲۷ حادثه بوده است.

رشد ۲۰۹ درصدی تعداد آسیب دیدگان حوادث در چهارمحال و بختیاری

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه آسیب دیدگان حوادث در سال ۹۶ افزایش داشته است، تاکید کرد: آسیب دیدگان حوادث رشد ۲۰۹ درصدی در این استان داشته است.

وی تاکید کرد: تعداد آسیب دیدگان در سال ۹۶ حدود ۲۳ هزار نفر گزارش شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تعداد حادثه دیدگان حوادث در سال ۹۵ حدد ۱۱ هزار نفر گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه ۴۸ هزار نفر عضو هلال احمر چهارمحال و بختیاری هستند، تاکید کرد: ۹ هزار نفر از تعداد اعضای هلال احمر در بخش جوانان فعالیت می کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: امداد رسانی به هواپیمای ترکیه ای از مهمترین اقدامات در سال ۹۶ به شمار می رود که به بهترین نحو در سطح استان انجام شد.