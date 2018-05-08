۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

شهردار فرخ شهر:

جذب سرمایه گذاران در بخش گردشگری فرخ شهر مورد توجه قرار می گیرد

شهرکرد- شهردار فرخ شهر گفت: جذب سرمایه گذاران در بخش گردشگری فرخ شهر مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالحسین حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شهر فرخ شهر یکی از شهرهای تاریخی استان چهارمحال و بختیاری است، بیان کرد:  توانمندی های بسیاری در شهر فرخ شهر وجود دارد که ضرورت دارد که توسعه این شهر مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی بیان کرد: تعداد ظرفیت های گردشگری شهر فرخ شهر بیشمار است و باید از این ظرفیت برای توسعه فرخ شهر بهره گیری کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ساماندهی ورودی های شهر فرخ شهر در دستور کار قرار گرفته است و تلاش داریم از ظرفیت های مختلف برای توسعه این مناطق استفاده کنیم.

وی بیان کرد: بهره گیری از بخش خصوصی برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف در این منطقه در اولویت قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: برگزاری همایش روز فرخ شهر با محوریت گردشگری سرآغاز توسعه گردشگری در این منطقه است.

وی بیان کرد: معرفی فرصت های گردشگری فرخ شهر و جذب گردشگران از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

دبیر همایش روز فرخ شهر نیز در این نشست اظهار داشت: معرفی فرصت ها و قابلیت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری از مهمترین اهداف برگزاری همایش روز فرخ شهر است.

آرش ستاری تاکید کرد: برگزاری مسابقات و بازی های بومی محلی، برگزاری مانور ورزش های هوایی، برپایی غرفه های صنایع دستی و توزیع آش محلی و ... از مهمترین برنامه های همایش روز فرخ شهر است.

وی بیان کرد: تمیهدات لازم برای حضور مسافران و گردشگران در این همایش اندیشیده شده است.

