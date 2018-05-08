۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

فرمانده نیروی زمینی ارتش عنوان کرد:

ارتش مشکلی با انتقال پادگان لشکر ۷۷ به خارج از مشهد ندارد

مشهد- فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: مشکلی در انتقال لشکر ۷۷ از مشهد به خارج از این شهر وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر،  امیرسرتیپ کیومرث حیدری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دست آوردهای تیپ شهید پرویز حبرانی در مشهد اظهار کرد:انتقال لشکر ۷۷ پیروز ثامن الائمه از مشهد به مکان جدید خود در حال طی کردن مراحل اداری است و پیگیری های لازم در خصوص مصوبه شورای عالی شهرسازی در این رابطه  انجام می شود.

وی افزود:از نظر ما هیچ مشکلی در انتقال پادگان ارتش به خارج از مشهد وجود ندارد و اگر همراهی مسئولان باشد این اقدام به سرعت انجام خواهد شد. 

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه تاکید کرد: آمادگی ارتش در شرایط خوبی است و به هر گونه تجاوز احتمالی به مرزهای کشور پاسخ محکمی خواهیم داد.

حیدری بیان کرد: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده مشکل خاصی در مرزهای کشور وجود ندارد  و تلاش می کنیم در مرزهای شرقی حضور پررنگ تری داشته باشیم.

