انجمن های علمی برتر جشنواره دانشگاهی حرکت معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی اکبری رئیس دانشگاه ایلام در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت در این دانشگاه با اشاره به اعتماد دانشگاه به دانشجویان در انجام کارهای علمی و تحقیقاتی گفت: دانشگاه باید در تمام عرصه های علمی و فرهنگی پیشتاز باشد و استفاده از ظرفیت دانشجویی برای توسعه استان قدم برداریم.

علی اکبری با اشاره به اینکه ۴۰ انجمن علمی دانشگاه در این جشنواره حضور داشتند، افزود: هدف دانشگاه ها از برگزاری چنین جشنواره هایی، کشف استعداد دانشجویان و به نمایش گذاشتن اختراعات، ابتکارات و آخرین دستاوردهای دانشجویی در حوزه های مختلف علمی است.

وی همچنین تصریح کرد: امروز دیگر دوره کسب علم به تنهایی نیست، بلکه دوره کسب و کار و تلاش دانشجویان برای ورود به بازار کار است.

رئیس دانشگاه ایلام افزود: این جشنواره ها مورد توجه دانشگاه است و وقتی دانشگاه می خواهد سفیری به جامعه بفرستد، باید سفیری با علم و دانش و کارآفرینی موفق باشد.

وی همچنین از انجمن های علمی غیرفعال خواست که فعالیت خود را تفویت کنند و در زمینه تولید در دانشگاه فعال تر شوند.

علی اکبری با بیان اینکه غرغه بین الملل برای اولین بار در این جشنواره حضور داشت، افزود: سیاست دولت بر پذیرش دانشجو از خارج کشور است و مادامی که دانشجوی خارجی داریم باید به دیپلماسی علمی و فرهنگی روی بیاوریم.

وی همچنین از دیگر دانشگاه های استان خواست براس سال آینده در جشنواره دانشگاهی حرکت شرکت کنند.

در اختتامیه این جشنواره از ۱۱ انجمن علمی تجلیل شد و انجمن های علمی برتر به جشنواره ملی دانشگاهی حرکت راه اعزام می شوند.