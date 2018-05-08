به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه امروز سه‌شنبه هشدار داد اعمال تغییرات در برجام به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر عواقب فاجعه‌باری را در پی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: به‌همین‌دلیل است که از نگاه روسیه حفظ توافق هسته‌ای ایران تنها گزینه واقعی برای دوام وضعیت ارزشمند فعلی است.

پسکوف در توضیح منظور خود از فاجعه‌بار بودن نتیجه حاصل از تغییر برجام گفت: نتیجه به‎واسطه این حقیقت که سیستم حاکم بر توافق‎های موجود میان طرفین دینفع در پرونده هسته‎ای ایران و منع گسترش تسلیحات هسته‎ای شکننده و درعین‌حال غیرقابل‌جایگزین است، این‎گونه رقم خواهد خورد.

وی در خصوص چگونگی نحوه هشدار مسکو به واشنگتن نیز گفت: موضع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دراین‌خصوص مشخص است- ثابت‌قدم و کاملا شفاف.

پسکوف در نهایت از قصد مسکو برای تحلیل اقدامات واشنگتن درصورت اتخاذ تصمیم منفی درباره برجام خبر داد.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا قرار است امروز ساعت ۲ به وقت محلی، نظر نهایی خود را درباره خروج از برجام اعلام کند.