طرح تکریم و غبارروبی مساجد در گیلان اجرا می شود

مهیار فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن دهه طرح تکریم و غبار روبی مساجد، اظهار کرد: دانش آموزان انجمن اسلامی مدارس گیلان به‌ عنوان خادم یاران افتخاری در بقاع متبرکه و مساجد حضور یافته و در این دهه مشارکت می کنند.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح ترغیب به حضور و مشارکت دانش آموزان در برنامه های مساجد، ایجاد نشاط معنوی و زمینه سازی استقبال شایسته از ماه مبارک رمضان است ٬ افزود: فرهنگ سازی، اصلاح نگرش و تقویت بعد معنوی دانش آموزان برای حضور فعال در مساجد، توجه به اهمیت نقش تربیتی مدرسه با محوریت مسجد و تقویت پیوند این دو به عنوان دو نهاد موثر در تربیت از دیگر اهداف این طرح است.

به گفته این مسئول طرح تکریم و غبارروبی مساجد با شعار «مسجد، پایگاه همه کارهای نیک» به همت این اتحادیه و با همکاری دانش آموزان در گیلان برگزار می شود.

مسئول روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی گیلان دعوت امام جماعت مسجد محل به مدرسه و سخنرانی در جمع دانش آموزان، نصب آیات و احادیث مرتبط با فضایل حضور در مسجد و خدمت به مسجد در محیط مدرسه، اعلام فراخوان در مدرسه و محیط پیرامونی برای جلب مشارکت مردمی در امر غبارروبی و زیباسازی مسجد محل در راستای فرهنگ سازی و ایجاد زمینه برای ترویج خدمت افتخاری به مسجد را از دیگر برنامه های این طرح اعلام کرد.

وی ادامه داد: دانش آموزان با آذین بندی و چراغانی مدرسه و فضاسازی داخلی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند و در طول این ماه اقدام به برگزاری سفره افطاری ساده، محفل انس با قرآن، مسابقه کتابخوانی و معرفی منبع با موضوعات مرتبط با مسجد، برپایی نمایشگاه، اعم از نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی مسجدی می کنند.

فتحی پور همچنین به برگزاری کمپین «#کالای_ایرانی_میخریم» نیز اشاره و تصریح کرد: این کمپین با عزم ملی در خرید محصولات و خدمات ایرانی و با مشارکت حداکثری اهالی مساجد اجرا می شود.