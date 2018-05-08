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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

«روایت یک رویا» بیانی از احوالات درونی

«روایت یک رویا» بیانی از احوالات درونی

گالری راه ابریشم از ۲۱ اردیبهشت‌ماه میزبان نمایشگاه عکسی از ابراهیم نوروزی با عنوان «روایت یک رویا» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری راه ابریشم، عکس‌های نمایشگاه «روایت یک رویا» از ابراهیم نوروزی، در یک سال گذشته به ثبت رسیده‌اند و در دو بخش رنگی و سیاه و سفید ارایه خواهند شد. در بخش سیاه و سفید ۱۰ عکس روی دیوار خواهد رفت که بیانگر نگاه عکاس به دنیای واقعی است و در بخش رنگی نیز پنج عکس که روایت او از رویاهایش هستند به نمایش گذاشته می‌شود.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: ««روایت یک رویا» بیانی از احوال درون است. روایتی از زیستن و مواجهه با جهانِ بیرون از منظر درون که ماحصل آن دو دنیاست، دنیای رویا و دنیای واقعی. رویایی که با واقعیت درون گره خورده و ناخواسته در همه جا و در همه حال تجسم ذهنی و بیرونی می‌یابد. زمان و مکان و درون به هم گره می‌خورند و دنیایی را می‌سازند که دیگری قادر به دیدن و درکش نیست، دنیای خودِ خودت، دنیای رنگی، با افکار رنگی، دنیایی که از واقعیت بیرونی فاصله دارد و دنیای واقعی، که نه سیاه است نه سپید، که فقط سیاه و سپید است که به ناچار باید درکش کرد و زیست.»

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ۲۱ اردیبهشت‌ماه تا ۱۳ خرداد به گالری راه ابریشم واقع در بلوار کشاورز، بین وصال شیرازی و قدس، ساختمان تکنو آجر، پلاک ۲۱۰ مراجعه کنند. گالری روزهای دوشنبه تعطیل است.

کد مطلب 4291135
عطیه موذن

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