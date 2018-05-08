به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیرضا ساعدی سارخانلو، عضوهیئت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی امروز (سهشنبه، ۱۸ اردیبهشتماه) در نشست کارگروه مشترک ایران و روسیه اعلام کرد: این نهاد میتواند به شرکتهای روس علاقهمند به سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران امکاناتی ارائه کند.
وی اعلام کرد: اگر شرکتهای روس بخواهند در ایران سرمایهگذاری داشته باشند، میتوانند با ایجاد یک مؤسسه مشترک با شرکتهای ایرانی، از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
به گفته این عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مؤسسه مشترک یاد شده باید ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده اولیه داشته باشد و درباره بقیه سرمایه مورد نیاز، صندوق توسعه ملی میتواند تسهیلات ارائه دهد.
ساعدی یادآور شد برخورداری از این تسهیلات شرایطی دارد که برای نمونه میتوان اشاره کرد که در شرکت ایرانی مشارکت کننده با شرکت روس، سهم تصمیم گیری دولت ایران نباید از ۲۰ درصد بیشتر باشد. همچنین طرف روس باید به بانکهای عامل ایرانی وثیقه بپردازد.
وی همچنین اعلام کرد: یکی از شروط ارائه این تسهیلات، محوریت صادرات در پروژه است که پروژههای نفتی این ویژگی را دارند. ایجاد اشتغال داخلی نیز از دیگر شروط ارائه این تسهیلات است.
از سوی دیگر، معاون سرمایهگذاری خارجی صندوق توسعه ملی اعلام کرد تسهیلات ارزی پرداختی از سوی این نهاد قابل تبدیل به ارز محلی نیست و نباید برای ساخت و ساز در ایران به کار گرفته شوند.
ساعدی اعلام کرد با مرور تسهیلات پرداختی این نهاد تا به امروز، مشخص میشود که بیش از نیمی از آنها به پروژههای پتروشیمی اختصاص یافتهاند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مسئولان روسیه، امکان عرضه اوراق قرضه ایران در روسیه فراهم شود.
