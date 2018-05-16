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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۳۶

کارگردان «کلاف» در گفتگو با مهر:

«گورکن‌ها» درباره زنان است/ کودک شومی که باید زنده به گور شود

«گورکن‌ها» درباره زنان است/ کودک شومی که باید زنده به گور شود

محسن بانصیری فیلم کوتاهی با نام «گورکن ها» با محوریت مسایل زنان ساخت.

محسن بانصیری کارگردان عرصه فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: چندی پیش فیلم کوتاهی با نام «گورکن ها» ساختم که این فیلم اقتباسی از داستانی بود که من به آن علاقه داشتم از همین رو اقدام به ساخت این فیلم کوتاه ۱۲ دقیقه ای در منطقه سیاه کلاه مازندران کردم.

وی افزود: «گورکن ها» درباره زندگی دختری است که مردم روستا فکر می کنند کودک او شوم است و باید به دنیا نیاید اما در نهایت این کودک دختر به دنیا می آید و مادر کودک تصمیم می گیرد او را زنده به گور کند و ...

بانصیری با اشاره به انتخاب این موضوع برای ساخت این اثر عنوان کرد: فکر می کنم باید در آثار سینمایی به مسایل زنان پرداخته شود زیرا این کار باعث پیشرفت جامعه می شود.

به گفته وی، این فیلم هم مانند دیگر آثار او به صورت مستقل ساخته شده است.

کارگردان فیلم کوتاه «کلاف» در پایان گفت: در حال حاضر مشغول مطالعه و نگارش طرح هایی هستم تا بتوانم تا چند سال آینده در شرایط بدون استرس اولین فیلم بلندم را بسازم.

سایر عوامل «گورکن ها» عبارتند از تصویربردار: احمد سلیمی، تدوینگر: محسن بانصیری، بازیگر: مهلا فریدی و صدا: جواد غلامرضایی.

کد مطلب 4291160
زهرا منصوری

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