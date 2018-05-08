  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

با حضور مسئولان؛

همایش تجلیل از معلمان و بازنشستگان فرهنگی شهرستان سلسله برگزار شد

همایش تجلیل از معلمان و بازنشستگان فرهنگی شهرستان سلسله برگزار شد

الشتر- همایش تجلیل از معلمان و بازنشستگان فرهنگی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ شهرستان «سلسله» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  همایش تجلیل و تکریم معلمان و بازنشستگان فرهنگی سال های ۹۴ تا ۹۶ شهرستان «سلسله» برگزار شد.

سید سجاد موسوی امام جمعه الشتر در این مراسم ضمن گرامی داشت هفته معلم و گرامی داشت یاد و خاطره شهید آیت الله مرتضی مطهری گفت: جلسه تکریم و تجلیل باید با شکوه خاص بر پا شود؛ از عدم حضور روسای ادارات در این مراسم گلایه کرد.

وی گفت: این درست نیست که شاهد کم لطفی مسئولین در گرامی داشت هفته معلم باشیم، مسئولین باید وظیفه خود را در تکریم اقشار مختلف انجام دهند.

امام جمعه الشتر افزود: تجلیل در جامعه صورت می گیرد تا جامعه نسبت به یک قشر خاص دیدگاه اش متفاوت باشد و پیرامون یک موضوع در سطح جامعه فرهنگ سازی شود، نه اینکه از همدیگر تعریف کنیم که هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود.

حجت الاسلام موسوی خاطرنشان کرد: جامعه را نسبت به مقام معلم آگاه و آشنا کنید، امروز اگر جامعه ای هویت پیدا می کند از برکات وجود معلم است.

کد مطلب 4291167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها