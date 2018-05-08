همایش تجلیل از معلمان و بازنشستگان فرهنگی شهرستان سلسله برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل و تکریم معلمان و بازنشستگان فرهنگی سال های ۹۴ تا ۹۶ شهرستان «سلسله» برگزار شد.

سید سجاد موسوی امام جمعه الشتر در این مراسم ضمن گرامی داشت هفته معلم و گرامی داشت یاد و خاطره شهید آیت الله مرتضی مطهری گفت: جلسه تکریم و تجلیل باید با شکوه خاص بر پا شود؛ از عدم حضور روسای ادارات در این مراسم گلایه کرد.

وی گفت: این درست نیست که شاهد کم لطفی مسئولین در گرامی داشت هفته معلم باشیم، مسئولین باید وظیفه خود را در تکریم اقشار مختلف انجام دهند.

امام جمعه الشتر افزود: تجلیل در جامعه صورت می گیرد تا جامعه نسبت به یک قشر خاص دیدگاه اش متفاوت باشد و پیرامون یک موضوع در سطح جامعه فرهنگ سازی شود، نه اینکه از همدیگر تعریف کنیم که هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود.

حجت الاسلام موسوی خاطرنشان کرد: جامعه را نسبت به مقام معلم آگاه و آشنا کنید، امروز اگر جامعه ای هویت پیدا می کند از برکات وجود معلم است.