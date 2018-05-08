بسیج سازندگی ۴۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الله بداشتی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سپاه ناحیه امام حسن(ع) قزوین گفت: بسیج سازندگی در تداوم خدمات جهاد سازندگی فعالیت خود را آغاز کرد تا خدمت رسانی به مردم روستایی و مناطق محروم متوقف نشود.

وی اضافه کرد: بسیج سازندگی یک دستگاه اجرایی است و به عنوان نهادی انقلابی ماموریت دارد در راستای برنامه های سپاه حرکت کند و در بخش عمران و آبادانی مناطق دورافتاده وظیفه خود را انجام دهد.

سرهنگ الله بداشتی یادآورشد: عمران و سازندگی، رفع محرومیت و فقر، رفع مشکلات جامعه، مبارزه با فقر از رسالت های بسیج سازندگی است.

وی اظهارداشت: چالش اصلی کشور در حوزه اشتغال، اقتصاد و فرهنگ است و در کنار آن باید بتوانیم بحران آب و انرژی، ریزگردها و بیابانی شدن اراضی را پشت سر بگذاریم.

الله بداشتی اضافه کرد: در حوزه حوادث غیرمترقبه، حمایت از کالای ایرانی، فروش محصول، رفع بیکاری باید همت کرده و آمادگی خود را برای مقابله با بحرانها تقویت و حفظ کنیم.

طرح اعتلای گروههای جهادی

وی گفت: طرح اعتلای گروههای جهادی برای تقویت آمادگی در حوادث غیرمترقبه از کارهای مهمی است که در دستور قرار گرفته و در حوزه سلامت نیز توجه به آموزش را در صدر برنامه های خود قرار داده ایم.

الله بداشتی اظهارداشت: با بسیج همه امکانات با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تلاش می کنیم تا مشکلات برطرف شود و در این راستا در زلزله کرمانشاه هم به عنوان استان معین حضور یافتیم و در بازسازی مشارکت کردیم.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قزوین اضافه کرد: در زلزله کرمانشاه بسیج سازندگی در روستای قره بلاغ اعظم و بابا اسکندر که بیش از ۹۵ درصد تخریب شده بود حضور یافت و کار آواربرداری و سازندگی را آغاز کرد.

وی بیان کرد: اسکان موقت، توزیع چادر، توزیع بسته های غذایی، تامین سرویس بهداشتی، حمام سیار، آواربرداری منازل تخریب شده در مناطق آسیب دیده از سوی بسیج صورت گرفته است.

الله بداشتی گفت: با اعزام ۱۵ دستگاه ماشین آلات سنگین برای آواربرداری، با اعزام گروههای جهادی و پزشکی برای خدمت رسانی، توزیع ۴۸۰۰ بسته حمایتی اقدام شده است.

۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان کمک مردمی به زلزله زدگان

وی اضافه کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی و مردم بیش از ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان کمک نقدی و غیرنقدی جمع اوری و در مناطق زلزله زده هزینه و توزیع شد.

الله بداشتی بیان کرد: ساخت ۳۵ واحد مددجویان بهزیستی به بسیج سازندگی واگذار شد که در فاز اول ۱۱ واحد در آستانه تکمیل و واگذاری است و در روزهای آینده به متقاضیان تحویل می شود.

وی اضافه کرد: نصب یک مدرسه پیش ساخته شش کلاسه و ساخت بیمارستان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان پاستور قزوین با اختصاص ۴۰۰ میلیون تومان در دست اجراست و شش کانکس هم با کمک آموزش و پرورش برای تامین فضای آموزشی در روستاهای زلزله زده در حال نصب است.

پرداخت ۴۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی

مسئول بسیج سازندگی استان قزوین گفت: از سال ۹۲ تا ۹۶ در عرصه اقتصاد مقاومتی کارهای خوبی صورت گرفته و بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان تسهیلات در ۲۸ عرصه خدمتی پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: برای کمک به تولید و اشتغال به هر متقاضی مبلغ ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان وام داده می شود تا شعار سال را محقق کنیم.

الله بداشتی یادآورشد: آموزش ۳۴۲۰ نفر در عرصه های اقتصاد مقاومتی، صنایع تبدیلی و کشاورزی، برپایی نمایشگاه های فصلی و دائمی، مجازی، در حمایت از فروش محصولات تولید داخلی از دیگر برنامه های بسیج سازندگی استان قزوین است.

مسئول بسیج سازندگی استان قزوین اضافه کرد: از سوی یکی از بانک های عامل ۹ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان تسهیلات به ۵۷ نفر پرداخت شد که تاکنون نیمی از آن تخصیص داده شده است.

وی گفت: امسال هم ۱۰ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال به متقاضیان طرح های تولیدی پرداخت می شود تا تولید داخلی حمایت شود.



الله بداشتی اضافه کرد: با همکاری کمیته امداد استان نیز ۳۹۰ نفر جویای کار از تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی برخوردار شده اند که عرصه خوبی برای ایجاد اشتغال برای مناطق محروم است.

طرح بیابان زدایی در ۲۶۰۰ هکتار اراضی استان قزوین

وی گفت: با امضاء تفاهم نامه با منابع طبیعی عملیات اجرای طرح بیابانزدایی در شهرستانهای آبیک و بویین زهرا آغاز شد که تاکنون عملیات کاشت نهال در ۲۶۰۰ هکتار از اراضی انجام شده است.

الله بداشتی تصریح کرد: با کاشت گونه های مقاوم نسبت به جلوگیری از توسعه اراضی بیابانی اقدام شده که در بویین زهرا حدود ۱۳۰۰ هکتار و در آبیک ۱۰۰۰ هکتار اجرایی شده و ۳۰۰ هکتار آماده اجرا شده است.

مسئول بسیج سازندگی استان قزوین تصریح کرد: ۱۱۲ گروه جهادی آماده اجرای اردوهای جهادی هستند که در دوره های، یک تا ۱۰ روزه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: ساخت خانه عالم، راه روستایی، حمام، آبرسانی، توسعه و بازسازی مخازن آب، نگهداری درختان حاشیه اتوبان، احداث خانه قرآنی، تکمیل استخر ذخیره آب، تکمیل مراکز خانه بهداشت و سالنهای ورزشی از جمله کارهای عمرانی است که توسط بسیج سازندگی استان قزوین اجرا می شود.

آماده اجرای طرح های عمرانی هستیم

الله بداشتی گفت: بسیج سازندگی همچنان با روحیه جهادگونه آماده امضای تفاهم نامه و اجرای عملیات عمرانی در روستاها و مناطق دور افتاده است و در این مسیر بدنبال سود اقتصادی نیست بلکه رفع مشکلات مردم و محرومیت زدایی را در اولویت قرار داده است.

