۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

امام جمعه ایلام:

تقویت جبهه انقلاب مهمترین اصل در اجرای برنامه های فرهنگی باشد

ایلام - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: تقویت جبهه انقلاب و ارزش های متعالی آن مهمترین اصل در اجرای برنامه های فرهنگی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی ایلام اظهار داشت: جایگاه فرهنگ و برنامه های ارزشی در صدور اهداف و آرمان های انقلاب ویژه و خطیر است.

وی تاکید کرد: اهالی فرهنگ نباید مسئولیت خود را در این عرصه ناچیزه دیده و آن را نادیده بگیرند و در کنار این موضوع نیز مسئولان باید شان و منزلت فعالان این عرصه را مد نظر داشته باشند.

امام جمعه ایلام با اشاره به خطرات و تهدیدات پیش روی انقلاب در حوزه فرهنگی گفت: دشمن تمام توان خود را برای وورد به ارزش های انقلاب و خدشه وارد کردن به آن بکار گرفته و تبلیغات سنگینی نیز در این زمینه انجام می دهد.

لطفی از عموم اهالی فرهنگ خواست با بصیرت و دید باز و روشن در برابر این هجمه ها ایستادگی و مقابله به مثل کنند.

وی با اشاره به شعار سال اضافه کرد: این موضوع ابتدا باید از مسوولان آغاز شود تا مردم نیز همراهی لازم را داتشه باشند.

آیت الله لطفی همچنین از افرادیکه دارای تریبون هستند همچون نظیر روحانیان و رسانه ها خواست در آگاه سازی و اجرایی شدن شعار سال اهتمام داتشه باشند.

کد مطلب 4291180

