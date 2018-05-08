تقویت جبهه انقلاب مهمترین اصل در اجرای برنامه های فرهنگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی ایلام اظهار داشت: جایگاه فرهنگ و برنامه های ارزشی در صدور اهداف و آرمان های انقلاب ویژه و خطیر است.

وی تاکید کرد: اهالی فرهنگ نباید مسئولیت خود را در این عرصه ناچیزه دیده و آن را نادیده بگیرند و در کنار این موضوع نیز مسئولان باید شان و منزلت فعالان این عرصه را مد نظر داشته باشند.

امام جمعه ایلام با اشاره به خطرات و تهدیدات پیش روی انقلاب در حوزه فرهنگی گفت: دشمن تمام توان خود را برای وورد به ارزش های انقلاب و خدشه وارد کردن به آن بکار گرفته و تبلیغات سنگینی نیز در این زمینه انجام می دهد.

لطفی از عموم اهالی فرهنگ خواست با بصیرت و دید باز و روشن در برابر این هجمه ها ایستادگی و مقابله به مثل کنند.

وی با اشاره به شعار سال اضافه کرد: این موضوع ابتدا باید از مسوولان آغاز شود تا مردم نیز همراهی لازم را داتشه باشند.

آیت الله لطفی همچنین از افرادیکه دارای تریبون هستند همچون نظیر روحانیان و رسانه ها خواست در آگاه سازی و اجرایی شدن شعار سال اهتمام داتشه باشند.