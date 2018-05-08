۳۳ اقامتگاه بومگردی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی خراسان جنوبی، اقامتگاه های بومگردی ریگ و آفتاب، سیاحت سرای ریگزار، حسین زاده، حسین پور شهر بشرویه و اقامتگاه بومگردی جوادزاده شهر ارسک با حضور سید مجتبی علوی مقدم معاون امور عمرانی استانداری، حسن رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و مسئولان اجرایی خراسان جنوبی به طور رسمی افتتاح شد.

حسن رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این مراسم گفت: خانه های بومگردی نقش موثری در جذب گردشگر و رونق اشتغال و اقتصاد در منطقه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال نیز پنج اقامتگاه بومگردی دیگر در شهرستان بهسازی، مرمت و آماده پذیرایی مسافران وگردشگران شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان جنوبی گفت: ۳۳ اقامتگاه بومگردی در استان تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

سید امیر سلیمانی رباطی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بشرویه هم گفت: این اقامتگاهها از محل اعتبارات بافت تاریخی و با همکاری مالکان با هزینه ای بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال مرمت و احیاء شد.

وی افزود: توسعه زیرساختهای گردشگری از طریق راه اندازی اقامتگاههای بومگردی، کمپ ها و مجتمع های گردشگری یکی از اساس ترین برنامه های سازمان در مسیر رونق گردشگری و به دنبال آن تولید اشتغال می باشد که خوشبختانه این رویکرد در شهرستان بشرویه تاثیر زیادی در جذب گردشگر داشته است.

وی گفت: جدای از راه اندازی اقامتگاههای بومگردی، تاسیس کمپ عشایری کویر بشرویه، مجتمع گردشگری منطقه نمونه آسیابها و اقامتگاههای بومگردی روستایی نیز در دستور کار قرار گرفته است.