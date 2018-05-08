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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

«پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان شد

«پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان شد

رهبر مخالفان دولت ارمنستان که در صدر اعتراضات اخیر این کشور بود، به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «نیکول پاشینیان» رهبر مخالفان در ارمنستان به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب شد. مجلس ارمنستان در نشست امروز سه‌شنبه خود با ۵۹ رای موافق و ۴۲ رای مخالف، پاشینیان را به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب کرد.

در این میان شماری از نمایندگان حزب حاکم به نخست‌وزیری پاشینیان رای مثبت دادند و این در حالی است که نمایندگان این حزب هفته پیش مانع از انتخاب پاشینیان شده بودند.

پاشینیان رهبری جنبش اعتراضی در ارمنستان را به عهده داشت که باعث کناره‌گیری سرژ سرکیسیان، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور از قدرت شد.

کد مطلب 4291191
عبدالحمید بیاتی

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