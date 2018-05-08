امر به معروف در حوزه آسیب های اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی ایلام اظهار داشت: امر به ‌معروف و نهی از منکر باید در زمینه آسیب‌های اجتماعی استان مورد توجه قرار گیرد و آنرا از لحاظ کارشناسی و دینی ریشه یابی کنیم.

وی از عموم تشکیلات علمی و تحقیقاتی استان خواست آسیب هایی همچون طلاق و خودکشی و بزهکاری و خشونت فردی و گرئوهی را در مطالعات خود مد نظر داتشه باشند تا بتوان راهکارهای علمی مقابله با این معضلات را شناسایی و عملیاتی کرد.

استاندار ایلام گفت: یکی از اصلی ترین نیازهای این استان تقویت روحیه شادی و نشاط اجتماعی هستند که در این زمینه راه اندازی مراکزی که بتواند زمینه ساز این موضوع باشد همچون مراکز هنری و گردشگری بسیار حائز اهمیت است.

سلیمانی دشتکی نگاه قومی و قبیله ای را از دیگر مشکلات پیشروی استان برشمرد و گفت: این آسیب نیز در استان باید با امربه‌معروف و نهی از منکر و فرهنگ‌سازی در استان مرتفع شود.

استاندار ایلام یادآور شد: ستاد توسعه استان با حضور افراد ایلامی و مسئول در مرکز کشور تشکیل می ود تا از طریق افراد بانفوذ بتوانیم در حوزه های مختلف برای توسعه همه جانبه استان گام برداریم.

وی با اشاره به شعار سال تاکید کرد: بخش‌نامه‌ای ابلاغ شده که هیچ دستگاهی حق خرید کالای غیر ایرانی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود را ندارد و ذی‌حساب حق پرداخت وجه در قالب کالای غیر ایرانی را ندارد.