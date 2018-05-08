چرا سالن سرای اهل قلم ناشران خارجی نمایشگاه کتاب تعطیل شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ویژه نامه سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، داود موسائی مدیر کمیته ناشران خارجی نمایشگاه امسال، درباره دلیل تصمیم او برای تعطیل شدن سرای اهل قلم این بخش از نمایشگاه ضمن یادآوری فعالیت سالن سرای اهل قلم در نمایشگاه قبلی کتاب تهران گفت: پس از بررسی هایی که انجام دادم متوجه شدم وجود این سالن نه تنها هیچ کمکی نمی کند بلکه بار سنگینی نیز به کمیته تحمیل کرده است.

وی افزود: البته وجود سرای اهل قلم به طور حتم برای نمایشگاه کتاب لازم است ولی نه اینکه هر بخشی یک سرا داشته باشد؛ معتقدم یک سرای اهل قلم کامل که در یک جا متمرکز باشد، می تواند جایگزین ۴-۵ سرای جداگانه باشد.

به گفته موسائی: به این شکل از هزینه ها به طور قطع به یک سوم کاهش پیدا می کند و یا نصف می شود که هم صرفه جویی در بودجه را به همراه دارد و هم این فعالیت به کار خودش ادامه می دهد.

مدیر کمیته ناشران خارجی نمایشگاه امسال کتاب تهران با بیان اینکه در نمایشگاه هایی مانند نمایشگاه کتاب لندن و یا فرانکفورت، مکان هایی برای این منظور انتخاب می شودو شرکت کنندگان در آن برنامه به معنای واقعی متقاضی بحث هستند و یا اگر قرار است که کتابی از نویسنده ای نقد شود، به طور گسترده اطلاع رسانی خواهد شد و مخاطبان زیادی در آن نشست حضور پیدا می کنند و در مجموع برنامه آبرومندانه برگزار می شود و نتیجه هم دارد، تاکید کرد: متاسفانه در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب تهران، شاهد چنین وضعیتی نیستیم و سازوکار لازم در این زمینه وجود ندارد.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه نمی خواهم بگویم باید این برنامه را تعطیل کرد، گفت: اما باید با پیدا کردن راه کارهای درست و بومی، این بخش را جلو ببریم.

وی همچنین گفت: امسال هیچ برنامه جانبی در بخش ناشران خارجی نداریم اما تلاش کردیم خدمات بهتری به ناشران داده شود و مشکلات را برطرف کنیم.

وی وظیفه کمیته اجرایی بخش ناشران خارجی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را ساماندهی مسائل مربوط به گمرک و همچنین بحث های اجرائی مربوط به غرفه ها و ثبت نام عنوان کرد و افزود: باید سعی کنیم بیشتر به جزئیات دقت کنیم چون کیفیت در رعایت جزئیات است. هرچند معمولاً همه، کلیات را می خواهند.