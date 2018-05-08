سینماداران کمترین نفع را از اکران می برند/ سود برای تهیه کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه بهمن سبز، محمود کاظمی دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه با محمد قاصد اشرفی رییس هیات مدیره انجمن سینماداران، رضا زارعی نایب رییس انجمن و منصور نورپور رییس هیات مرکزی دیدار کرد. غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش و مدیر پخش موسسه هم در این جلسه حضور داشتند.

در این دیدار اعضای انجمن سینماداران ضمن تشکر از تلاش‌های حوزه هنری در بازسازی، نوسازی و تجهیز سینماها در شهرهای مختلف و افزودن به ظرفیت ناوگان نمایشی کشور و جذب تماشاگران، خواستار تعامل بیشتر با این نهاد شدند. بررسی وجوه مختلف آیین نامه جدید شورای صنفی نمایش، تحلیل اکران دوم بهار و وضعیت سینماهای حوزه هنری از محورهای مطرح شده در این جلسه بود.

در این جلسه مطرح شد: یکی از اهداف مشترک انجمن سینماداران و موسسه بهمن سبز، تعیین سهمی عادلانه و مساوی میان تهیه کننده و سینمادار از فروش فیلم‌هاست. با توجه به تغییر شرایط و افزایش هزینه‌های سینماداری به نظر می‌رسد طبق قوانین فعلی، سینماداران کمترین سود را از فروش فیلم‌ها به دست می‌آورند و تهیه‌کنندگان با کم شدن هزینه‌های توزیع و اکران فیلم‌هایشان سود بیشتر به دست می‌آورند.

موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز زیر مجموعه حوزه هنری در سینماداری، توزیع، اکران و پخش فیلم است.