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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۵۰

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

عشایر از تردد در کنار رودخانه های چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند

عشایر از تردد در کنار رودخانه های چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی بارندگی در این استان، گفت: عشایر از تردد در کنار رودخانه های چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عشایر از تردد در کنار رودخانه های چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند، اظهار داشت:  بارش های رگباری در چهارمحال و بختیاری از روز چهارشنبه اغاز می شود.

وی عنوان کرد: احتمال طغیان رودخانه ها در این استان وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور موجی از فراز استان  چهارمحال و بختیاری است که تا اوایل هفته آینده به تناوب، در بعضی ساعت ها رگبار های بهاری، گاهی توام با رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: بارش ها در نیمه غربی استان و به خصوص برای روز چهار شنبه از شدت بیشتری برخوردار است.

کد مطلب 4291201

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