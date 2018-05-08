شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عشایر از تردد در کنار رودخانه های چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند، اظهار داشت: بارش های رگباری در چهارمحال و بختیاری از روز چهارشنبه اغاز می شود.

وی عنوان کرد: احتمال طغیان رودخانه ها در این استان وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور موجی از فراز استان چهارمحال و بختیاری است که تا اوایل هفته آینده به تناوب، در بعضی ساعت ها رگبار های بهاری، گاهی توام با رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: بارش ها در نیمه غربی استان و به خصوص برای روز چهار شنبه از شدت بیشتری برخوردار است.