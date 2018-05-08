همایش ملی نکوداشت خادمان علم و فرهنگ درخراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، احمد محبی با اعلام این خبر گفت: این نکوداشت در راستای صیانت از مرزهای علم و اندیشه برگزار می‌شود، چرا که خراسان جنوبی زادگاه چندین پدر علوم مختلف است اما متأسفانه هنوز برخی از این چهره ها به خوبی معرفی نشده اند.

وی با بیان اینکه اندیشه‌ها و آرمان‌های این خاندان در سطح ملی و بین‌المللی تاثیرگذار است، یادآور شد: ما نیز موظف به پاسداشت مفاخر استان خود هستیم پس بی شک برپایی چنین نکوداشت هایی وظیفه و تلاش همه مسوولان را می طلبد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بررسی ابعاد شخصیتی، خدمتی و علمی هرکدام از اعضای خاندان راشد محصل را از محورهای این همایش برشمرد و یادآور شد: این همایش با حضور مفاخر علمی کشور در دانشگاه بیرجند برگزار و از خدمات خاندان راشد محصل تقدیر خواهد شد.

این مراسم ٢٠ اردیبهشت ماه جاری در محل تالار ولایت دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

برگزاری شب شعر و موسیقی حکیم سخن در بیرجند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری شب شعر و موسیقی «حکیم سخن» به مناسبت گرامیداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی در بیرجند خبر داد و گفت: این شب شعر و موسیقی از سوی این اداره کل یا همکاری کانون هنرمندان استان با حضور شاعران مطرح خراسان بزرگ برگزار خواهد شد.

وی ضمن دعوت از همه علاقمندان به بحث شعر و موسیقی یادآور شد:این مراسم ٢٠ اردیبهشت ماه جاری ساعت ٢٠ در محل باغ و عمارت رحیم آباد (دشت بهشت) واقع در خیابان ١٥ خرداد برگزار خواهد شد.

محبی خاطرنشان کرد: فردوسی یکی از مفاخر ادبی کشوراست که برای همیشه در حافظه تاریخ ادبیات جهان ماندگار خواهد ماند.