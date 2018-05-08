به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی لرستان، حمید رضا نظیفی گفت: طی ۱۲ ماهه سال گذشته (۱۳۹۶) تعداد ۱۲ کودک به دلیل وجود صدمات و ضرب و جرح حاصل از کودک آزاری توسط والدین به مراکز پزشکی قانونی لرستان مراجعه کرده اند که به لحاظ تفکیک جنسیتی شامل ۱۱ کودک دختر و یک کودک پسر می شوند.

وی تصریح کرد: همچنین در ۱۲ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نیز تعداد ۱۸ کودک مورد اذیت و آزار پدر یا مادرشان قرار گرفته اند که به لحاظ تفکیک جنسیتی شامل تعداد ۱۲ کودک دختر و تعداد ۶ کودک پسر می شوند.

عضو شورای قضائی لرستان تاکید کرد: خوشبختانه مقایسه آماری این میزان پرونده در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال گذشته و سال ماقبل نشان می دهد که کودک آزاری در لرستان کاهش چشمگیر ۳۳ درصدی داشته است.

نظیفی بیان داشت: البته باید اذعان داشت که درباره مبحث جرم‌انگارانه کودک‌آزاری، ترس از آبروریزی مانعی جدی سر راه گزارش این آزارها است و بنابراین می توان گفت که موارد آزارها بیشتر از این آمار است.

وی ادامه داد: کودک آزاری اثرات مخربی بر فرزندان گذاشته و آنها را دچار مشکلاتی نظیر بروز رفتارهای تهاجمی در بین همسالان، افسردگی، اضطراب، شب ادراری و مشکلات تحصیلی می کند.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه کودک آزاری یکی از آسیب های اجتماعی نهفته در جامعه است، افزود: برای تامین سلامت اجتماعی کودک، در کنار قانون باید بستر اجتماعی و فرهنگی برای تغییر این رویکرد نیز فراهم شود، در غیراین صورت هیچ‌یک از اقدامات نمی‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.