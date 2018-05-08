۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان مطرح کرد:

ترس از آبروریزی مانعی جدی بر سر راه گزارش موارد کودک‌آزاری

خرم‌آباد- مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به گزارش ۱۲ مورد کودک‌آزاری گفت: ترس از آبروریزی مانعی جدی سر راه گزارش کودک‌آزاری است بنابراین موارد آزارها بیشتر از آمار ارائه‌شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی لرستان، حمید رضا نظیفی گفت: طی ۱۲ ماهه سال گذشته (۱۳۹۶) تعداد ۱۲ کودک به دلیل وجود صدمات و ضرب و جرح حاصل از کودک آزاری  توسط والدین به مراکز پزشکی قانونی لرستان مراجعه کرده اند که به لحاظ تفکیک جنسیتی شامل ۱۱ کودک دختر و یک کودک پسر می شوند.

وی تصریح کرد: همچنین در ۱۲ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نیز تعداد ۱۸ کودک مورد اذیت و آزار پدر یا مادرشان قرار گرفته اند که به لحاظ تفکیک جنسیتی شامل تعداد ۱۲ کودک دختر و تعداد ۶ کودک پسر می شوند.

عضو شورای قضائی لرستان تاکید کرد: خوشبختانه مقایسه آماری این میزان پرونده در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال گذشته و سال ماقبل نشان می دهد که کودک آزاری در لرستان کاهش چشمگیر ۳۳ درصدی داشته است.

نظیفی بیان داشت: البته باید اذعان داشت که درباره مبحث جرم‌انگارانه کودک‌آزاری، ترس از آبروریزی مانعی جدی سر راه گزارش این آزارها است و بنابراین می توان گفت که موارد آزارها بیشتر از این آمار است.

وی ادامه داد: کودک آزاری اثرات مخربی بر فرزندان گذاشته و آنها را دچار مشکلاتی نظیر بروز رفتارهای تهاجمی در بین همسالان، افسردگی، اضطراب، شب ادراری و مشکلات تحصیلی می کند.  

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه کودک آزاری یکی از آسیب های اجتماعی نهفته در جامعه است، افزود: برای تامین سلامت اجتماعی کودک، در کنار قانون باید بستر اجتماعی و فرهنگی برای تغییر این رویکرد نیز فراهم شود، در غیراین صورت هیچ‌یک از اقدامات نمی‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

