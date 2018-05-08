بیمارستان مهاباد به دستگاه ماموگرافی دیجیتال جدید تجهیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامرند مرزنگ در جریان بازدید از بیمارستان امام خمینی مهاباد اظهارداشت: با هدف سهولت دسترسی و تشخیص بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای شایع در پستان و ارائه خدمات تخصصی تصویربرداری به بیماران، دستگاه ماموگرافی دیجیتال جدید برای کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد خریداری و تحویل بیمارستان شد.

وی ادامه داد: ۸۰ درصد هزینه خرید این دستگاه از طریق هیئت امنای صرفه جویی وزارت بهداشت و ۲۰ درصد بقیه از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی تأمین شده است.

مرزنگ گفت: یکی از مهمترین شیوه‌های تشخیص به موقع و مبارزه با سرطان سینه، روش تصویربرداری ماموگرافی است که شامل انجام رادیوگرافی از بافت نرم پستان، به منظور ارزیابی توده‌ها وضایعات و درنهایت، شناسایی سرطان است.

مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد اضافه کرد: یکی از مزایای ماموگرافی دیجیتال، امکان ذخیره تصاویر بر روی لوح فشرده است.