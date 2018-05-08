به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت بعد از ظهر سه‌شنبه پس از افتتاح پارک علم و فناوری ابوریحان به عنوان دومین پارک علم وفناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و رونمایی از سه محصول فناورانه در نشستی با مسئولان این شهرک و مسئولان استانی اظهار داشت: توسعه کشور امری بدیهی است و بر این اساس سندی مهیا شده است که بر اساس آن باید در کمتر از هفت سال دیگر در جایگاه توسعه یافتگی و استقرار در مقام نخست اقتصادی و علم و فناوری باشیم.

وی افزود: زمانی عده‌ای این امر را دست نیافتنی می‌دانستند اما اکنون رسیدن به جایگاه نخست منطقه در علم و فناوری نه یک انتخاب بلکه یک الزام است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابراز داشت: در شرایطی که دنیا به سرعت در حال پیشرفت به کمک علم و فناوری است ما با روش‌های سنتی امکان مسابقه با دنیا را نداریم.

وی با بیان اینکه تاکنون دو برنامه تدوین شده در این راستا موفق نبوده است، بیان داشت: در این راستا سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد تا هم نسبت به شوک های بیرونی از سوی کشورهای بیگانه مقاومت داشته باشیم و هم زمان از دست رفته در راستای دستیابی به این جایگاه را در هفت سال باقیمانده جبران کنیم.

نوبخت بیان داشت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی بالای هشت درصدی اعلام شده است که در رویکرد جدید این رشد باید دانش بنیان باشد.

وی اضافه کرد: دولت تلاش کرده تا مسیر رشد اقتصادی منفی کشور را عوض کند اما باید اقدامی متفاوت با گذشته برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی را طی کنیم، راهی که غیر قابل بازگشت باشد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: درواقع از دیدگاه ما استمرار روش موجود نسبت به نیازهای ما قابل قبول نیست و باید به کار خود شتاب ببخشیم.

وی گفت: بر این اساس در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر تقویت بنیان‌های دانش تاکید شده است تا اکسیر مورد نیاز صنعت را از طریق پارک‌های علم و فناوری تامین کنیم که این امر در شرایط فعلی کشور یک الزام است.

نوبخت ابراز داشت: در این راستا از ظرفیت ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی بودجه تدارک دیده شده و از ظرفیت بودجه‌ای سال ۹۸ که تا ماه‌های آینده تعیین می‌شود، باید بهره ببریم.

وی افزود: گرچه ما با محدودیت بودجه در کشور مواجه هسیتم اما برای پیشرفت‌ اقتصادی باید از ظرفیت بخش‌هایی مانند شرکت‌های دانش بنیان که امکان هم‌افزایی با دیگر بخش‌ها را دارد استفاده کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به بازدید چند ساعته خود از شرکت‌های دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان اظهار داشت: در این چند ساعت پیام‌های دوستان را به خوبی دریافت کردم و به نوعی با ما در ارتباط با توانایی‌های دوستان در این بخش اتمام حجت شد.

وی اضافه کرد: پیشنهادات کارکنان شرکت‌های دانش بنیان در موضوع‌های مختلف قابل توجه بود و به عنوان نماینده دولت می گویم که تلاش می‌کنیم تا از این ظرفیت در برنامه‌های سال ۹۷ و ۹۸ استفاده کنیم.

نوبخت تصریح کرد: در هر سفر خود به اصفهان تمایل دارم که بخشی از زمان را به این مسائل اساسی و دانش بنیان اختصاص دهم.

گفتنی است، در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با شهرداری و راه‌اندازی مرکز رشد مدیریت شهری و قرارداد تاسیس پارک علم و فناوری غیاث‌الدین جمشید کاشانی در شهرستان کاشان به امضاء رسید.