۳۰ استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته معلم و در مراسمی که در مجتمع آموزشی علوم پزشکی پردیس کمالوند برگزار شد، ۳۰ استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی لرستان مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخش هیئت علمی نمونه بابک هادیان، محمدرضا ناظر، بابک عبدالکریمی، غلامرضا شهسواری، شیرزاد فلاحی، محمد حسن ایمانی نسب، ایرج سلیمی کیا، مجید میری، شیرین حسنوند، طاهره جوادی و ناهید دریکوند تجلیل شدند.

در بخش اساتید دارای فرآیند آموزشی برتر محمد غلامی، فرحناز چنگایی، نرگس نرگسی، طاهره طولابی و شورانگیز بیرانوند مورد تجلیل قرار گرفتند و در بخش اساتید برتر در تولید محتوای الکترونیکی و توسعه آموزش مجازی نیز ابراهیم فلاحی، یدالله پورنیا، علی معظمی گودرزی، فریده ملکشاهی، فرزانه چهل چراغی، فاطمه جنانی و نسرین گله دار به عنوان اساتید نمونه انتخاب شدند.

همچنین در بخش اساتیدی که در سال گذشته ارتقاء علمی داشته اند بهرام رسولیان، اصغر سپهوند، سلیمان جافریان، مصطفی چراغی، ابراهیم بادپروا، سپیده وهابی، ماندانا بیگی بروجنی و طاهره طولابی به عنوان برترین ها مورد تجلیل قرار گرفتند. نسرین گله دار نیز به عنوان استاد نمونه فرهنگی دانشگاه انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

ابوالفضل عباس زاده معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این مراسم گفت: تمامی اساتید برای ما قابل احترام و تقدیر هستند و اگر گروهی طبق چک لیست ها و معیارهای خاصی انتخاب شده اند به این معنی نیست که مابقی اساتید در سطح پایین تری قرار دارند.

وی تصریح کرد: ما در مجموعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان همواره شاهد تلاش بی دریغ تمامی اساتید در گروه های مختلف آموزشی هستیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به ذکر چند خصوصیت اساتید نمونه اشاره کرد و گفت: اساتید علاوه بر این که باید نقدپذیر باشند، می بایست دیدگاه های دیگر را بررسی و اگر بهتر از دیدگاه خود دانستند با فروتنی آن را بپذیرند.

عباس زاده با تاکید بر اینکه استاد باید تفکر و دیدگاه خود را به سمت استدلال برده و ارتباط خود را با همکاران دیگر دانشگاه ها گسترش دهد، افزود: مدرسینی که هر از چند گاهی به دانشگاه سر می زنند استاد نیستند چرا که استاد تمام و کمال باید بیشتر وقت خود را هزینه دانشجو و گسترش علم کند.