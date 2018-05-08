شورای شهر باید درباره سیما و منظر باغات تعیین تکلیف کند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده در شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که به بررسی نظریه کمیسیون ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده یکم قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اختصاص داشت، گفت: درباره اعتراض برخی مالکان به نظر کمیسیون باغات که ملک آنها را باغ درنظر گرفتهاند، با مسئول این بخش گفتوگو و به او اعلام کردم پروندههایی که به شورا میآید ضوابطی را که باید از آن برخوردار باشد، ندارد.
وی ادامه داد: آن مسئول اعلام کرد که ما خود را ملاک تشخیص میدانیم و تنها به ضوابط اعلامی اکتفا نمیکنیم. مثلا از زمین بازدید میکنیم و اگر زمینهای اطراف باغ و پارک باشد، اعلام میکنیم که آن زمین نیز باغ است.
نایب رییس کمیسیون عمران شورای شهر اضافه کرد: شورا باید تصمیمگیری کند که آیا ضوابطی که طبق آن رسیدگی میکند و در قانون آمده را ملاک قرار دهیم یا میتوانیم بدون توجه به ضوابط، نظر کمیسیون باغات مبنی بر اینکه چون زمینهای اطراف باغ است، آن را باغ درنظر بگیریم.
