  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

شورای شهر باید درباره سیما و منظر باغات تعیین تکلیف کند

شورای شهر باید درباره سیما و منظر باغات تعیین تکلیف کند

معاون نظارت شورای شهر تهران تاکیدکرد: شورا باید تعیین تکلیف کند باغ بودن ملکی بر اساس قانون مشخص می شود یا نظر کمیسیون باغات مبنی بر اینکه چون زمین‌های اطراف باغ است، آن را باغ درنظربگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده در شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که به بررسی نظریه کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده یکم قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اختصاص داشت، گفت: درباره اعتراض برخی مالکان به نظر کمیسیون باغات که ملک آنها را باغ درنظر گرفته‌اند، با مسئول این بخش گفت‌وگو و به او اعلام کردم پرونده‌هایی که به شورا می‌آید ضوابطی را که باید از آن برخوردار باشد، ندارد.

وی ادامه داد: آن مسئول اعلام کرد که ما خود را ملاک تشخیص می‌دانیم و تنها به ضوابط اعلامی اکتفا نمی‌کنیم. مثلا از زمین بازدید می‌کنیم و اگر زمین‌های اطراف باغ و پارک باشد، اعلام می‌کنیم که آن زمین نیز باغ است.

نایب رییس کمیسیون عمران شورای شهر اضافه کرد: شورا باید تصمیم‌گیری کند که آیا ضوابطی که طبق آن رسیدگی می‌کند و در قانون آمده را ملاک قرار دهیم یا می‌توانیم بدون توجه به ضوابط، نظر کمیسیون باغات مبنی بر اینکه چون زمین‌های اطراف باغ است، آن را باغ درنظر بگیریم.

کد مطلب 4291238
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها